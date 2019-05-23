Проезд на транспорте Москвы будет бесплатным до устранения последствий сбоя в метро

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Плата за проезд в наземном транспорте Москвы на маршрутах, проходящих в районе северного участка Серпуховско-Тимирязевской линии метро, не будет взиматься до тех пор, пока поезда в подземке не войдут в график после сбоя. Об этом сообщается в аккаунте Мосгортранса в Twitter.

Плата в наземном транспорте не будет взиматься то тех пор, пока полностью не восстановится движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

"Плата в наземном транспорте не будет взиматься то тех пор, пока полностью не восстановится движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро", - говорится в сообщении. Как уточнил ТАСС представитель пресс-службы, речь идет о маршрутах, проходящих вблизи закрытых станций.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером движение поездов отсутствовало в обоих направлениях на северном участке Серпуховско-Тимирязевской (серой ) линии. В тоннеле между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" стояли три состава. По данным метрополитена, причиной случившегося стала поломка состава.