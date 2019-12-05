Информация о минировании судов, школ и больницы оказалась ложной

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб и кинологи с собаками проверили здания и прилегащую территорию 14 районных судов Москвы, порядка 15 школ, больницу и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка объектов города завершена. На территории Зюзинского, Бутырского, Головинского, Коптевского, Симоновского, Гагаринского, Чертановского, Троицкого, Лефортовского, Хорошевского, Таганского, Черемушкинского, Тимирязевского и Новинского районных судов, порядка 15 школ и больницы взрывоопасных предметов не обнаружено. Анонимные сообщения о минировании оказались ложными", - сказал он.

Ранее в четверг в связи с поступившими анонимными сообщениями об угрозах взрыва были эвакуированы 14 районных судов столицы. Такую информацию получили более 10 школ Москвы, в целях безопасности из них эвакуировали более 10 тыс. школьников и учителей. Кроме того, сообщения о минировании поступили в больницу на улице Велозаводской на юго-востоке Москвы.

Волна "минирований" судов в Москве началась 28 ноября, ни одно из подобных сообщений не подтвердилось. Так, 3 декабря в девять районных судов столицы, Музей истории МГУ, храм Христа Спасателя поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва, все они оказались ложными. Угрожавшие взрывом требовали перевести им денежные средства в биткоинах за отказ от своих преступных действий. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, злоумышленники, анонимно сообщавшие об угрозах взрыва в судах и других учреждениях Москвы, направляют свои требования из-за границы, предположительно, из Украины.