"Легендарный директор Пушкинского музея". Коллеги об Ирине Антоновой

Ирина Антонова стала олицетворением эпохи советской и российской культурной жизни, именно ей удалось вывести ГМИИ имени Пушкина в "высшую лигу" мирового музейного сообщества. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал во вторник специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Ирина Александровна Антонова - это целая эпоха советской и российской культурной жизни, эпоха по времени ее служения Пушкинскому музею, а это 75 лет. Именно она превратила ГМИИ им. Пушкина в музей, который вошел в высшую лигу мирового музейного сообщества", - отметил Швыдкой.

По его словам, Антонова "еще в советское время поняла, что музей - это не просто место, где хранятся экспонаты того или иного уровня, но некий миссионерский институт, который занимается просвещением, воспитанием, научными исследованиями". "В этом смысле она продолжала развивать идею, которую закладывал в свое время основатель этого музея Иван Цветаев", - заметил он.

Швыдкой напомнил, что с именем выдающегося искусствоведа связаны такие знаковые проекты, как выставки "Москва - Париж", "Москва - Берлин", "Золото Шлимана", фестиваль "Декабрьские вечера" и другие. Антонову связывала дружба со многими выдающимися деятелями отечественной и мировой культуры. "Я всегда ее видел, например, во МХАТе, в консерватории, Большом театре. Она была человеком, универсально интересующимся культурой. Ей возвращали эту любовь ее коллеги: она была очень близка со Святославом Теофиловичем Рихтером, дружила со звездами Большого театра", - рассказал спецпредставитель президента.

"Понятно, что могут сказать: "Она ушла из жизни в достаточно преклонном возрасте". Но у таких людей нет возраста, и потеря ее бесконечно горька", - подчеркнул Швыдкой.

" Человек, открывший зрителю путь к шедеврам мирового искусства"

Антонова была хорошо знакома с выдающимися деятелями культуры и политики России и Европы ХХ века и имела большое влияние, отмечается в письме с соболезнованиями, опубликованном на официальном сайте Союза музеев России.

"Сегодня Ирина Александровна Антонова ушла от нас навсегда… С ней можно было не соглашаться, ее можно было побаиваться, но она была АНТОНОВА. Легендарный директор Пушкинского музея, непреклонный борец за его, музея, развитие и славу. Человек, открывший нашему зрителю путь к шедеврам мирового искусства. Тонкий ценитель и знаток музыки, научивший нас наслаждаться единением музыкального и изобразительного искусства. Она была "на короткой ноге" со всеми великими двадцатого века и в культуре, и во власти; и в России, и в Европе", - говорится в письме.

В Союзе музеев назвали Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, который Антонова возглавляла в течение многих лет, ее "любимым чадом".