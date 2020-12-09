Французы почтили память бывшего президента Валери Жискар д’Эстена

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Десятки человек ожидают своей очереди войти в Музей Орсе на одноименной набережной Парижа, чтобы почтить память умершего 2 декабря бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена. Памятные церемонии по этому поводу проходят по всей стране в связи с национальным днем траура, который назначил на 9 декабря глава государства Эмманюэль Макрон.

На входе в главный вестибюль музея всех желающих оставить соболезнования в регистрах для книги памяти встречают республиканские гвардейцы. Кроме того, посетители могут оставить прощальные письма и открытки в специальном ящике.

На выходе со станции метро возле музея парижский художник Роже Перез написал портрет Жискар д’Эстена. "Это день траура для всей Франции, и этот портрет - моя дань памяти великого президента Франции", - поделился художник с корреспондентом ТАСС.

Администрация галереи Орсе проводит эту акцию в честь Жискар д'Эстена, поскольку именно по его инициативе на месте планировавшегося под снос здания железнодорожного вокзала и был создан музей, который открыл свои двери для посетителей 9 декабря 1986 года. Основу его экспозиции составили предметы искусства второй половины XIX века. Собранная в этой галерее коллекция французских импрессионистов - крупнейшая в мире. Как заявляет пресс-служба музея, "с самого начала он пользовался успехом и позволил людям заново открыть для себя разнообразие и богатство искусства этого периода".