Отдых на Кипре с апреля. Главное о коронавирусе за 24 марта

Россия
- Всего зафиксирован 4 483 471 случай заражения, из них новых — 8861. За сутки умер 401 человек, за весь период — 96 219.
- Кипр открывает границы для российских туристов с 1 апреля.
- Президент России Владимир Путин во вторник привился первым компонентом вакцины, второй укол ему сделают через несколько недель, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- В Петербурге до мая продлили запрет на работу ночных кабаре, дискотек и курение кальянов.
- Онкопациенты переносят вакцинацию практически без побочных эффектов, заявил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн.
Москва
- Всего зафиксировано 1 015 522 случая заражения, из них новых — 1431. Госпитализированы 706 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 124,2 млн случаев заражения, умерли 2 734 048 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Канцлер Германии Ангела Меркель после критики отменила планы "пасхального локдауна".
- Число умерших из-за коронавируса в Бразилии за сутки впервые превысило 3 тыс. Страна оказалась на первом месте в мире по суточной смертности от COVID-19, на втором сейчас — США, где ежедневно умирают около 1 тыс. человек. В Мексике также один из самых высоких показателей — около 700 летальных исходов.