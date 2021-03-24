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Отдых на Кипре с апреля.
Отдых на Кипре с апреля.
Отдых на Кипре с апреля.
Пандемия COVID-19

Отдых на Кипре с апреля. Главное о коронавирусе за 24 марта

© Сергей Карпухин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 4 483 471 случай заражения, из них новых — 8861. За сутки умер 401 человек, за весь период — 96 219.
  • Кипр открывает границы для российских туристов с 1 апреля.  
  • Президент России Владимир Путин во вторник привился первым компонентом вакцины, второй укол ему сделают через несколько недель, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
  • В Петербурге до мая продлили запрет на работу ночных кабаре, дискотек и курение кальянов.
  • Онкопациенты переносят вакцинацию практически без побочных эффектов, заявил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 015 522 случая заражения, из них новых — 1431. Госпитализированы 706 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 124,2 млн случаев заражения, умерли 2 734 048 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Канцлер Германии Ангела Меркель после критики отменила планы "пасхального локдауна".
  • Число умерших из-за коронавируса в Бразилии за сутки впервые превысило 3 тыс. Страна оказалась на первом месте в мире по суточной смертности от COVID-19, на втором сейчас — США, где ежедневно умирают около 1 тыс. человек. В Мексике также один из самых высоких показателей — около 700 летальных исходов.
Теги
Пандемия COVID-19
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