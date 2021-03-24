Отдых на Кипре с апреля. Главное о коронавирусе за 24 марта

Жителям 50 населенных пунктов Кировской области пересчитают плату за вывоз ТКО

Прокурорская проверка показала, что в Котельничском районе услуга действительно оказывалась несвоевременно, а в некоторых населенных пунктах отсутствовали контейнеры

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