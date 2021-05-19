Въезд в ЕС для привитых, послабления во Франции. Главное о коронавирусе за 19 мая

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 965 676 случаев заражения, из них новых — 7920 (минимум с 6 мая). За сутки умерли 390 человек, за весь период — 116 965.
- Вакцинация может иногда быть обязательной в интересах государства, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
- Представительства Германии в России с 1 июня будут принимать заявления на Шенген, но выдача этих виз не подразумевает возможность незамедлительного въезда в страну.
- Болезни системы кровообращения повышают вероятность смерти от COVID-19 в пять раз, заявил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.
Москва
- Всего зафиксировано 1 145 196 случаев заражения, из них новых — 2096 (минимум с 4 мая). Госпитализированы 1116 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 163,7 млн случаев заражения, умерли 3 392 840 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- ЕС разрешит въезд туристам, привитым одобренными в союзе вакцинами.
- Европарламент и Совет ЕС провалили переговоры по сертификатам о вакцинации.
- Во Франции начался новый этап ослабления карантинных ограничений. После шестимесячного перерыва в Париже открыли музеи и веранды кафе.
- Число случаев заражения в мире за неделю снизилось на 12% (данные ВОЗ).