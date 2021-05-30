Возвращение к мартовским показателям в России. Главное о коронавирусе за 30 мая

Россия
- Всего зафиксировано 5 063 442 случая заражения, из них новых — 9 694 (максимум с 19 марта). За сутки умерли 355 человек, за весь период — 121 162.
- Число подтвержденных случаев заражения и смерти от коронавируса в России на этой неделе оказалось максимальным с конца марта (61 937 и 2 680 соответственно).
- Коэффициент распространения коронавирусной инфекции увеличился до 1,11 — максимума с 15 октября прошлого года.
- Власти Греции продлили до 7 июня разрешение на приезд неограниченного числа граждан РФ при наличии у них или свидетельства о вакцинации от коронавируса, или отрицательного результата ПЦР-теста, или справки о перенесенном COVID-19 и наличии антител.
Москва
- Всего зафиксировано 1 177 356 случаев заражения, из них новых — 3 719 (данные Оперштаба Москвы).
- Наблюдавшийся в Москве рост количества заразившихся весной и после майских праздников был сезонным, как это характерно для гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, считает мэр столицы Сергей Собянин.
Мир
- Всего зафиксировано более 169,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Премьер Баварии потребовал от европейского регулятора ускорить регистрацию "Спутника V".
- Министерство здравоохранения Израиля с 31 мая вносит Россию и Аргентину в список стран, выезд в которые гражданам еврейского государства запрещен.
- Заразившийся коронавирусом пациент, у которого были выявлены три грибковых заболевания — "черная плесень", "белая плесень" и, впервые, "желтая плесень" — умер в больнице города Газиабада, пригорода Нью-Дели. Ранее желтую плесень фиксировали только у пресмыкающихся.