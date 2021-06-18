Аксенов пообещал поощрить плывших за его лодкой в Керчи спасателей

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал поощрить троих спасателей регионального министерства чрезвычайных ситуаций, которые накануне плыли за его лодкой во время осмотра подтопленных улиц Керчи.

"Самое малое, что могут сделать органы власти, это слова благодарности сказать и отметить государственными наградами. Здесь никаких проблем не будет, никому ограничений нет, включая пловцов, которые вчера Крым продвигали. Молодцы МЧС - двигались уверенно, кроль был хороший", - сказал Аксенов журналистам.

Ранее телеканал "Крым-24" распространил видеозапись, на которой Аксенов на лодке осматривает результаты подтоплений в Керчи. На видеозаписи видно, как за лодкой плывут несколько мужчин в темных гидрокостюмах. В пресс-службе МЧС РФ в свою очередь опровергли, что люди, плывшие за лодкой, являются сотрудниками МЧС. А советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что они являются сотрудниками республиканской спасательной службы.