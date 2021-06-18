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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Аксенов пообещал поощрить плывших за его лодкой в Керчи спасателей

По словам главы Крыма, самое малое, что могут сделать органы власти, это отметить государственными наградами

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал поощрить троих спасателей регионального министерства чрезвычайных ситуаций, которые накануне плыли за его лодкой во время осмотра подтопленных улиц Керчи.

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"Самое малое, что могут сделать органы власти, это слова благодарности сказать и отметить государственными наградами. Здесь никаких проблем не будет, никому ограничений нет, включая пловцов, которые вчера Крым продвигали. Молодцы МЧС - двигались уверенно, кроль был хороший", - сказал Аксенов журналистам.

Ранее телеканал "Крым-24" распространил видеозапись, на которой Аксенов на лодке осматривает результаты подтоплений в Керчи. На видеозаписи видно, как за лодкой плывут несколько мужчин в темных гидрокостюмах. В пресс-службе МЧС РФ в свою очередь опровергли, что люди, плывшие за лодкой, являются сотрудниками МЧС. А советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что они являются сотрудниками республиканской спасательной службы. 

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РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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