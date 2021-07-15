"Петр Мамонов прорывал границы возможного и невозможного"

15 июля основатель группы "Звуки Му", поэт и актер Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет. Соболезнования и воспоминания об актере — в материале ТАСС. ​​​​​​​​​​​​​​Министр культуры Ольга Любимова выразила глубокие соболезнования родным и близким актера и музыканта, отметив его отзывчивость и доброжелательность, а также искренность ролей в театре и кино. "Трагедия для всех" Мамонов был талантливым артистом и обладал пронзительными философскими взглядами. Это был человек, преодолевающий все возможные барьеры, рассказал ТАСС спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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"Это большая трагедия для всех людей. Петр Мамонов был фигурой культовой, он был человеком, который прорывал любые границы, барьеры возможного и невозможного, - сказал Швыдкой. - Его удивительное актерское дарование, его очень своеобразные и пронзительные философские взгляды, его отшельничество, которое он принял на себя в конце жизни, делали его человеком уникальным и загадочным одновременно". Швыдкой вспомнил, как Мамонов делился своими виниловыми коллекциями на радио. "Это было удивительное общение не только с музыкой, которую он любил, но и с ним самим, с человеком, который удивительно пронзительно, по-христиански принимал жизнь. Будет его очень не хватать", - отметил он. "Человек, который всегда был равен самому себе" Режиссер Павел Лунгин рассказал, что чувствует сиротство и горечь в связи с уходом из жизни основателя группы "Звуки Му", и считает, что не снял с ним главного фильма.

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