"Я боюсь, что все вокруг заразны". Как справиться с тревожностью в пандемию

Постоянные переживания из-за коронавируса, риска заболеть, необходимости самоизолироваться и других не зависящих от нас обстоятельств вынуждают мириться с ними — или бороться. Мы поговорили с экспертами, чтобы узнать, как психика реагирует на непрекращающийся стресс и что можно сделать самостоятельно, чтобы он не влиял на качество жизни

Россияне испытывают высокий уровень тревожности из-за пандемии — это показало недавнее исследование Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС. Больше половины опрошенных в апреле этого года, 54%, заявили, что боятся заразиться COVID-19.

В Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН выяснили, что эмоциональное выгорание может в три раза увеличивать риск болезней сердца. Теперь исследователи опасаются, что участившиеся за время пандемии случаи тревожности, депрессии и нарушения сна могут привести к росту количества сердечно-сосудистых заболеваний. Мнение о влиянии пандемии на наше психическое здоровье разделяют и в ВОЗ, там призывают государства к пересмотру доступа к медицинской помощи в этой сфере. Как на нас влияет постоянный стресс Неверно говорить, что постоянный стресс из-за пандемии испытывают все поголовно, утверждает клинический психолог Михаил Хорс. В зависимости от реакции на стресс люди делятся на две категории: тех, кто стремится контролировать мир вокруг и подчинить его своим представлениям об идеале, и тех, кто этот мир воспринимает спокойно, с осознанием, что изменить они ничего не могут. Поэтому и длительный стресс переживают далеко не все, а только те, кто не может смириться с ситуацией и живет согласно своим представлениям о том, как должно быть. В перспективе это может грозить им клиническими последствиями — депрессиями, психозами.

За короткое время человек может привыкнуть даже к самому сильному стрессу, считает Лариса Овчаренко, кандидат психологических наук. "Наша гибкая психика обязательно справится со всеми новыми переживаниями. Если бы мы не умели адаптироваться, мы бы не прожили так долго ни как вид, ни как отдельный человек. К примеру, мы уже привыкли к новостям о быстром распространении вируса, хотя еще год назад это всех очень пугало", — говорит эксперт. Последствия длительных переживаний двоякие, хотя в основном не очень хорошие: с одной стороны, мы приобретаем гибкость, новые привычки и способы, как справляться с пандемией, а с другой — негативно сказывается сильное эмоциональное воздействие новостей о вирусе. Хоть в большинстве случаев оно и не приводит к психологическим расстройствам, все же это влияет на состояние человека. Работа с психологом При появлении сильных негативных переживаний или апатии, депрессивного состояния эксперты рекомендуют обращаться к специалисту. Самостоятельно определить причину тревожности и справиться с ее влиянием на психику часто очень трудно. Эффективна может быть работа в группе.

Мы отгораживаемся от социального мира, думаем о том, как мы сами следим за своим здоровьем, обсуждаем, как реагируем на события в мире. Часто слышу от клиентов слова "Неужели я не один об этом беспокоился!". Поэтому обсуждение в таких случаях помогает Ирина Герчикова клинический психолог и психотерапевт

Анализируются также прошлые реакции человека на стресс и способы, с помощью которых он справлялся с тревогами. "Когда человек испытывает страх, он чувствует это из-за конкретного события, которое воспринимает как опасное. Например, он едет на работу, садится в машину и переживает из-за того, что заразится коронавирусом. Но на самом деле он думает о том, как он заболеет, как будет проходить лечение. У него есть знакомые, которые переболели, и теперь он переживает, как это может произойти с ним. Такие тревожные события надо фиксировать и прорабатывать, менять восприятие клиента. В результате даже на реальные стрессы он начинает реагировать спокойно", — делится своим подходом психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. Если вы видите, что близкий человек не может взять себя в руки, потерял интерес к жизни и не может пойти к специалисту самостоятельно, нельзя его за это ругать и критиковать, утверждает Михаил Хорс. Важно поддержать такого человека, дать понять, что вы на его стороне и не будете загонять его в это состояние еще сильнее. Когда ваш близкий перестанет винить самого себя за такое самочувствие, он сможет начать работу, чтобы его исправить. Что можно сделать самостоятельно Помочь может дозирование информации о пандемии. Новости должны поступать к вам из проверенных источников, от квалифицированных специалистов. Не доверяйте сарафанному радио.

Сейчас мы все стали доморощенными вирусологами, но к информации о вирусе нужно относиться аккуратно и критически. Совсем ограничивать себя в новостях не стоит — важно ориентироваться в происходящем, но не перегружать себя. Часто мысли, транслируемые в СМИ, схожи, а эмоциональное воздействие умножается и давит на нас Лариса Овчаренко кандидат психологических наук

Посмотрите положительную статистику: кто уже выздоровел, какие хорошие истории о переболевших вы знаете. Контролируйте только то, что можете контролировать вы сами. Логика действий должна быть такой: "Я захожу домой и мою руки, выполняю рекомендации врачей. Помыл ли руки мой сосед, который заходил в подъезд до меня, я не знаю. Я не могу за этим уследить и не буду". Тревоги и как с ними справиться

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Некоторые из распространенных переживаний мы обсудили с экспертами, чтобы узнать, в чем может быть проблема и как ее решить. При этом психологи напоминают: самостоятельно изменить свое восприятие тех или иных ситуации может получиться не всегда. Как хирург не может проводить операцию на собственном сердце, так и человек не может разобраться со своими тревогами без помощи специалиста. "Я боюсь нового локдауна и того, что это все никогда не закончится" Павел Жавнеров: "Проблема может быть в черно-белом восприятии мира, когда любая жизненная ситуация оценивается либо как только негативная, либо как только позитивная. Стоит расписать несколько вариантов развития ситуации, ведь локдаун может быть не длительным, может быть неполным. Ограничения могут быть разными — для определенных категорий людей, профессий. Когда человек видит, что убедительных вариантов может быть множество, он реагирует спокойнее. Важный момент в том, что ограничений как таковых человек не боится, он переживает из-за их последствий". "Я привился, но люди с прививкой тоже заражаются. Мне постоянно страшно, что я и мои близкие не защищены от болезни на сто процентов. Боюсь, что все вокруг заразны" ​​​​​​​Ирина Герчикова: "Незнание в данном случае порождает страх, что-то новое может вызвать стресс. Это не совсем правильный подход. Стоит повышать свою осведомленность, обращаться к специалистам — инфекционистам, другим врачам. Если у человека появляются навязчивые мысли, ему кажется, что везде есть угроза, нужно сразу идти к специалисту, самостоятельно с этим справиться невозможно".

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"Я боюсь смерти близких людей из-за этого вируса, меня пугает, когда вижу машины ритуальных услуг на улицах города" Ирина Герчикова: "За страхом смерти может стоять все, что угодно, это индивидуальная проблема. Например, боязнь остаться одному. Специалист проработает с клиентом все подобные страхи, но самое важное здесь — адекватно воспринимать ситуацию, реалистично. Смерть есть, и это нужно принять". "Чтобы отвлечься от плохих новостей, я начала смотреть добрые сериалы и, кажется, подсела. Теперь я вообще ничем не хочу заниматься, кроме постоянного просмотра комфортного мне контента вместо работы и остальной жизни" Павел Жавнеров: "Отвлечение как способ справиться с тревогой не работает вообще. За день можно отвлечь себя несколькими разными способами, но тревожные ситуации не уходят никуда, они накапливаются. Из-за того что растет уровень тревожности, отвлекаться становится сложнее. Если человек понимает, что ему нужно переключиться, лучше найти что-то, что поможет снизить эмоциональную нагрузку: спорт, медитация. Также нужно начинать работать со своими эмоциональными реакциями, вместе со специалистом освоить техники когнитивно-поведенческой терапии". Ирина Герчикова: "Это можно назвать регрессивной реакцией, когда хочется уйти в тепло и комфорт. Слишком сильный регресс может быть разрушительным, в таких случаях нужно сознательно заново приучать себя к работе". "Из-за долгой изоляции мне стало сложнее общаться с обычными людьми, и я виню себя в том, что будто бы оправдываю изоляцией свое нежелание общаться" Ирина Герчикова: "Человек, очевидно, окунается в вину, в данном случае с ним нужна индивидуальная работа. Предположу, что такая реакция идет из детства или подросткового возраста, нужно понять, как он воспринимал вину тогда и как это влияет на восприятие сейчас. Вину самостоятельно лучше не прорабатывать, с ней шутки могут быть плохи, и это даже может перерасти в тревожное расстройство".

"Меня тревожит, что из-за кампании вакцинации люди разделились на два лагеря: за и против. Они обоюдно унижают друг друга из-за отношения к вакцине, и теперь постоянно приходится находиться в ситуации социального напряжения между теми и другими" Павел Жавнеров: "Несмотря на то что страх возникает в режиме реального времени — здесь и сейчас, реагирует человек обычно не на происходящее в данный момент, а на предполагаемые последствия. В данном случае страх, скорее всего, заключается в переживании, как будут развиваться взаимоотношения конкретно с ним, когда он примет решение, вакцинироваться или нет. Просто перестать загадывать на будущее здесь не поможет. Будущее вариативно, поэтому стоит разобрать возможные последствия тех или иных отношений в обществе и принять, что мир не делится на две полярные категории. Причем расписать стоит даже самые абсурдные варианты: что люди друг друга будут закидывать камнями, например. И затем идти от худших к лучшим: что все будут друг друга обнимать и уважать. Тогда можно увидеть и возможные промежуточные варианты". Ирина Герчикова: "Думаю, что такие отношения между людьми порождает страх. Я наблюдала за отделом, в котором какие-то сотрудники привились, а какие-то — нет. И те, кто привился, задавался вопросом: "А почему я это сделал, а другие нет? Я что, чем-то хуже?" Стоит остановиться и подумать, для чего именно была сделана прививка — для себя или других? В первую очередь позаботьтесь о своем здоровье. Также такие переживания полезно обсудить в группе, это поможет снизить уровень агрессии".

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