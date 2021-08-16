Снятие ограничений на рейсы в три страны. Главное о коронавирусе за 16 августа

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксирован 6 621 601 случай заражения, из них новых — 20 765 (в стране выявили менее 21 000 заразившихся впервые с 29 июня). За сутки умерли 806 человек, за весь период — 171 305.
- Россия с 27 августа снимет ограничения на рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею.
- Болезненность в месте укола, продолжающаяся два-три дня, — наиболее частый побочный эффект после вакцинации "Эпиваккороной" среди людей 60+.
- Порядка трети переболевших не могут вернуться к прежнему образу жизни даже после трех месяцев после болезни, сообщает Роспотребнадзор.
- Медики зафиксировали в Тульской области первый в регионе случай смерти двухмесячного ребенка от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией.
Москва
- Всего зафиксировано 1 543 648 случаев заражения, из них новых — 1 489 (минимум с 31 марта). Госпитализированы 630 человек. Умерли 54 человека (минимум с 2 мая).
Мир
- Всего зафиксировано более 207,3 млн случаев заражения, умерли 4 365 505 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Израиль исключил Россию из списка запрещенных для посещения стран.