Выплаты врачам в Петербурге и онлайн-учеба на Урале. Главное о коронавирусе за 17 августа

Россия
- Всего зафиксировано 6 642 559 случаев заражения, из них новых — 20 958. За сутки умерли 805 человек, за весь период — 172 110.
- Россия ведет диалог с ЕС о взаимном признании сертификатов вакцинации, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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Выплаты за заражение коронавирусом получили около 13 тыс. медиков Санкт-Петербурга, 29 семьям погибших врачей выплатили компенсацию.
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Заболеваемость COVID-19 в Бурятии упала вдвое за месяц.
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Крупнейший вуз на Урале — Уральский федеральный университет (УрФУ) в новом учебном году разрешит преподавателям проводить занятия для студентов из дома в онлайн-формате.
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В "Векторе" сообщили, что обращения о закупке "Эпиваккороны" поступили от более 50 стран.
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Пятая российская вакцина от коронавируса "на подходе", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Москва
- Всего зафиксировано 1 545 654 случая заражения, из них новых — 2 006. Госпитализированы 692 человека. Умерли 56 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 208 млн 102 тыс. случаев заражения, умерли 4 375 474 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
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Япония продлевает и расширяет режим ЧС из-за коронавируса.
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Новая Зеландия ввела полный трехдневный карантин по коронавирусу.