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Выплаты врачам в Петербурге и онлайн-учеба на Урале.
Выплаты врачам в Петербурге и онлайн-учеба на Урале.
Выплаты врачам в Петербурге и онлайн-учеба на Урале.
Выплаты врачам в Петербурге и онлайн-учеба на Урале.
Выплаты врачам в Петербурге и онлайн-учеба на Урале.
Пандемия COVID-19

Выплаты врачам в Петербурге и онлайн-учеба на Урале. Главное о коронавирусе за 17 августа

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 642 559 случаев заражения, из них новых — 20 958. За сутки умерли 805 человек, за весь период — 172 110.
  • Россия ведет диалог с ЕС о взаимном признании сертификатов вакцинации, заявил глава МИД России Сергей Лавров. 

  • Выплаты за заражение коронавирусом получили около 13 тыс. медиков Санкт-Петербурга, 29 семьям погибших врачей выплатили компенсацию.

  • Заболеваемость COVID-19 в Бурятии упала вдвое за месяц.

  • Крупнейший вуз на Урале  — Уральский федеральный университет (УрФУ) в новом учебном году разрешит преподавателям проводить занятия для студентов из дома в онлайн-формате.

  • В "Векторе" сообщили, что обращения о закупке "Эпиваккороны" поступили от более 50 стран.

  • Пятая российская вакцина от коронавируса "на подходе", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 545 654 случая заражения, из них новых —  2 006. Госпитализированы 692 человека. Умерли 56 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 208 млн 102 тыс. случаев заражения, умерли 4 375 474 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 

  • Япония продлевает и расширяет режим ЧС из-за коронавируса.

  • Новая Зеландия ввела полный трехдневный карантин по коронавирусу.

Теги
Пандемия COVID-19
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