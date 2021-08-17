Выплаты врачам в Петербурге и онлайн-учеба на Урале. Главное о коронавирусе за 17 августа

В Швеции из-за потепления уменьшилась высота южной вершины горы Кебнекайсе

Вершина подтаяла, став меньше почти на 2 м. Теперь ее высота составляет 2 094,6 м над уровнем моря - это самый низкий показатель с момента начала измерений в 1940-х годах

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