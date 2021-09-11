Избирательные участки в ковидных госпиталях. Главное о коронавирусе за 11 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 7 121 516 случаев заражения, из них новых — 18 891. За сутки умерли 796 человек, за весь период —191 961.
- Роспотребнадзор пока не видит показаний к отмене масочного режима в российских регионах.
- Минздрав России пока не принял решения о совместимости вакцинации от гриппа и коронавируса, обсуждение продолжается, пояснил в субботу журналистам глава министерства Михаил Мурашко.
- В некоторых ковидных госпиталях к выборам в сентябре будут созданы временные избирательные участки, наблюдателями за голосованием в таких местах смогут стать сами пациенты, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
- Попова сообщила о высоком уровне заражения коронавирусом на курортах РФ.
Москва
- Всего зафиксирован 1 584 581 случай заражения, из них новых — 1 940 (данные Оперштаба Москвы).
- Показатели экономики и промышленности в Москве восстановились до допандемических показателей и превзошли уровень 2019 года, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Мир
- Всего зафиксировано более 223,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Сотни французских пожарных подали в пятницу в Европейский суд по правам человека вторую по счету жалобу на требование властей республики об обязательной вакцинации представителей ряда профессий от коронавируса.