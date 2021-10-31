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За месяц в России заболели больше миллиона человек.
За месяц в России заболели больше миллиона человек.
За месяц в России заболели больше миллиона человек.
За месяц в России заболели больше миллиона человек.
За месяц в России заболели больше миллиона человек.
Пандемия COVID-19

За месяц в России заболели больше миллиона человек. Главное о коронавирусе за 31 октября

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 8 513 790 случаев заражения, из них новых — 40 993 (новый максимум с начала пандемии). За сутки умерли 1 158 человек, за весь период — 238 538. 
  • Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России в октябре впервые с начала пандемии превысило миллион за месяц.
  • Концентрация вакцины от коронавируса "Спутник V" снижена в пять раз для вакцинации подростков и в 10 раз для детей младшего возраста, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 817391 случай заражения, из них новых — 7 603 (данные Оперштаба Москвы).
  • Трем заведениям в Москве грозят штрафы до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток за нарушение режима нерабочих дней. 

Мир

  • Всего зафиксировано более 246,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Страны G20 хотят обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от COVID-19. Они намерены сократить с 300 до 100 дней продолжительность разработки новых вакцин от различных заболеваний в условиях пандемии.
  • "Спутник V" и "Спутник Лайт" одобрили в Камбодже. Камбоджа стала 71-м государством, в котором одобрено применение вакцины.
  • Индия намерена произвести в следующем году более 5 млрд доз препаратов от коронавирусной инфекции для стран мира и призывает ВОЗ как можно скорее признать вакцины индийского производства.
  • Американский рок-музыкант Джон Бон Джови в последний момент отменил выступление в Майами-Бич из-за заражения коронавирусом.

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Пандемия COVID-19
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