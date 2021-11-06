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Детская заболеваемость и вакцинация.
Детская заболеваемость и вакцинация.
Детская заболеваемость и вакцинация.
Детская заболеваемость и вакцинация.
Детская заболеваемость и вакцинация.
Пандемия COVID-19

Детская заболеваемость и вакцинация. Главное о коронавирусе за 6 ноября

© Артем Геодакян/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 8 755 930 случаев заражения, из них новых — 41 335 (новый максимум с начала пандемии). За сутки умерли 1 188 человек, за весь период — 245 635. 
  • Детская заболеваемость коронавирусом растет, для защиты несовершеннолетних разработана вакцина на базе вакцины "Спутник V", экспертиза которой находится в завершающей стадии.

  • Поставки дополнительных объемов вакцины "Спутник Лайт" в регионы начнутся с 8 ноября.

  • Не желавшие прививаться сотрудники скорой помощи в ЕАО отозвали заявления об увольнении.

  • Российская военная авиация в начала года эвакуировала более 300 гражданских пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии из нескольких регионов страны.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 856 649 случаев заражения, из них новых — 6 880 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 249,3 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Привитые российской вакциной "Спутник V" при наличии достаточного количества нейтрализиующих антител к новому коронавирусу могут сделать дополнительную прививку одной дозой мРНК-вакцины и получить действительный в Австрии COVID-сертификат.
  • Заболеваемость COVID-19 на Украине вышла на пиковый уровень.
  • В Японии признали важность ревакцинации через 6-8 месяцев после второй прививки.
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