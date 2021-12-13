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Сертификаты на "Госуслугах" для переболевших.
Сертификаты на "Госуслугах" для переболевших.
Сертификаты на "Госуслугах" для переболевших.
Сертификаты на "Госуслугах" для переболевших.
Сертификаты на "Госуслугах" для переболевших.
Пандемия COVID-19

Сертификаты на "Госуслугах" для переболевших. Главное о коронавирусе за 13 декабря

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 10 046 454 случая заражения, из них новых — 29 558. За сутки умер 1 121 человек, за весь период — 290 604. 
  • Налоговые льготы для поддержки бизнеса задействуют на Ставрополье после введения QR-кодов.
  • Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что "Госуслуги" в декабре смогут выдавать сертификат по тесту на антитела к ковиду.
  • Дума 16 декабря рассмотрит в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах.
  • В Госдуме сняли с рассмотрения один из двух законопроектов о QR-кодах/
  • Кабмин подготовил план оперативного противодействия распространению штамма.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 987 272 случая заражения, из них новых 3 016 (данные Оперштаба Москвы).

Мир 

  • Всего зафиксировано 270 299 784 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Кипр обязал туристов сдавать экспресс-тест через трое суток после прилета.
  • В Венгрии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса.
  • В Великобритании зафиксировали первый случай смерти из-за омикрон-штамма.
Теги
Пандемия COVID-19
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