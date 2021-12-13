Сертификаты на "Госуслугах" для переболевших. Главное о коронавирусе за 13 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 10 046 454 случая заражения, из них новых — 29 558. За сутки умер 1 121 человек, за весь период — 290 604.
- Налоговые льготы для поддержки бизнеса задействуют на Ставрополье после введения QR-кодов.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что "Госуслуги" в декабре смогут выдавать сертификат по тесту на антитела к ковиду.
- Дума 16 декабря рассмотрит в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах.
- В Госдуме сняли с рассмотрения один из двух законопроектов о QR-кодах/
- Кабмин подготовил план оперативного противодействия распространению штамма.
Москва
- Всего зафиксировано 1 987 272 случая заражения, из них новых 3 016 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано 270 299 784 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Кипр обязал туристов сдавать экспресс-тест через трое суток после прилета.
- В Венгрии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса.
- В Великобритании зафиксировали первый случай смерти из-за омикрон-штамма.