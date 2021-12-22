Заразность "омикрона" и Новый год в Петербурге. Главное о коронавирусе за 22 декабря

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 10 292 983 случая заражения, из них новых — 25 264. За сутки умерли 1 020 человек, за весь период — 300 269.
- Исследования ученых РФ и ЮАР подтвердили более высокую заразность "омикрона" по сравнению с другими штаммами. "Омикрон" быстро распространяется среди молодых пациентов, особенно детей.
- Власти Петербурга разрешили заведениям общепита работать в новогоднюю ночь без ограничений.
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал греховными рассуждения о сертификатах вакцинации как о "печати антихриста".
Москва
- Всего зафиксировано 2 009 520 случаев заражения, из них новых — 1 904. Госпитализированы 694 человека.
- Программы поддержки предприятий и граждан из-за пандемии в Москве продолжат действовать, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Мир
- Всего зафиксировано более 276,3 случая заражения, умерли 5 372 513 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Около 3,5 млн человек умерли из-за коронавируса в мире в 2021 году, это больше, чем суммарное число смертей от ВИЧ, туберкулеза и малярии в 2020 году (данные ВОЗ).
- Омикрон-штамм обнаружили в 106 странах.
- В Испании отменят карантин для привитых от ковида, вступавших в контакт с инфицированными.