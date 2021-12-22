{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Заразность "омикрона" и Новый год в Петербурге.
Заразность "омикрона" и Новый год в Петербурге.
Заразность "омикрона" и Новый год в Петербурге.
Заразность "омикрона" и Новый год в Петербурге.
Заразность "омикрона" и Новый год в Петербурге.
Пандемия COVID-19

Заразность "омикрона" и Новый год в Петербурге. Главное о коронавирусе за 22 декабря

© Александр Демьянчук/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 10 292 983 случая заражения, из них новых — 25 264. За сутки умерли 1 020 человек, за весь период — 300 269. 
  • Исследования ученых РФ и ЮАР подтвердили более высокую заразность "омикрона" по сравнению с другими штаммами. "Омикрон" быстро распространяется среди молодых пациентов, особенно детей. 
  • Власти Петербурга разрешили заведениям общепита работать в новогоднюю ночь без ограничений.
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал греховными рассуждения о сертификатах вакцинации как о "печати антихриста".

Москва

  • Всего зафиксировано 2 009 520 случаев заражения, из них новых — 1 904. Госпитализированы 694 человека.
  • Программы поддержки предприятий и граждан из-за пандемии в Москве продолжат действовать, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Мир

  • Всего зафиксировано более 276,3 случая заражения, умерли 5 372 513 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Около 3,5 млн человек умерли из-за коронавируса в мире в 2021 году, это больше, чем суммарное число смертей от ВИЧ, туберкулеза и малярии в 2020 году (данные ВОЗ).
  • Омикрон-штамм обнаружили в 106 странах.
  • В Испании отменят карантин для привитых от ковида, вступавших в контакт с инфицированными.
Теги
Пандемия COVID-19
Житель Тулы выиграл автомобиль в викторине среди вакцинировавшихся от коронавируса
Мужчина стал обладателем автомобиля марки Haval Jolion
Читать полностью