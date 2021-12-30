Новый год пандемии? Города по всему миру отменяют или ограничивают празднования

Как и 12 месяцев назад, главной темой уходящего года остается пандемия коронавируса. Несмотря на кампанию по вакцинации, вирус продолжает распространяться по миру, заражать все больше людей и отправлять на карантин целые страны. Очередная вспышка COVID-19 пришлась на праздничный сезон и уже нарушила рождественские планы миллионов людей. Теперь на очереди Новый год. Мегаполисы и крупные города урезают праздничную программу или отменяют ее совсем. Наступление 2022 года мир встречает новыми ограничениями, госпитализациями и нерадостными прогнозами экспертов. Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об 11-процентном росте числа заразившихся за неделю с 20 по 26 декабря. Несмотря на все усилия властей и врачей, пандемия коронавируса ставит все новые рекорды. Штаммы "дельта" и "омикрон" могут привести к "цунами новых случаев", считает глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (1 185 653), где зафиксирован 34-процентный рост заразившихся. Максимальный суточный уровень заболеваемости обновлен в Канаде, антирекорд поставила Франция. Вспышки наблюдаются в Великобритании, Бразилии, Дании, Индии, Италии. Новую волну заражений специалисты объясняют распространением омикрон-штамма, который, по их словам, "по своему росту превосходит дельта-вариант". Из-за праздничного сезона эксперты ожидают, что в январе коронавирусом заразится еще больше людей. На этом фоне власти стран и отдельных городов пытаются принять меры на местах, отменяя или ограничивая массовые новогодние гулянья. Так, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио распорядился урезать традиционное празднование Нового года на площади Таймс-сквер. Обычно 31 декабря в этом районе собираются около 60 тыс. горожан и туристов, чтобы посмотреть, как гигантский новогодний шар спускается по флагштоку, пока часы отсчитывают последние секунды до наступления праздника.

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24 декабря в штате Нью-Йорк зафиксировали рекордные 44 тыс. заражений. Почти столько же людей (43 тыс.) заболели коронавирусом 28 декабря. Из-за этого в городе даже ограничили вход в магазины Apple, а теперь — и масштабы новогодних торжеств. В этом году количество гостей на Таймс-сквер не будет превышать 15 тыс. человек. Все, кто хочет попасть на шоу, должны будут подтвердить, что прошли вакцинацию, и обязательно иметь медицинскую маску. В прошлом году площадь в основном пустовала. За падением светового шара наблюдали лишь местные рабочие и люди из других частей города. Второй год подряд власти Токио отказываются от проведения массовых гуляний на гигантском перекрестке Сибуя, даже несмотря на то, что это одно из самых популярных в мире мест для празднования Нового года. Ежегодно оно привлекает десятки тысяч человек из разных стран и регионов. Обычно люди следят за обратным отсчетом до Нового года на специально установленных в районе инфоэкранах. Однако в этом году мониторы так и останутся выключенными. Более того, Сибую будет патрулировать полиция и просить прохожих не задерживаться на улице. Местным магазинам запретят продавать спиртное.

' The Japan Times/YouTube'

Во Франции, где число заражений выросло на 48%, властям тоже пришлось пересмотреть свои праздничные планы. Так, в Париже отменили традиционный фейерверк над Елисейскими Полями и другие мероприятия. "Фейерверк не состоится и, к сожалению, не будет и выступлений диджеев", — приводит AFP заявление мэрии. К тому же до конца января по всей Франции запретили вечеринки в ночных клубах. Глава Лондона Садик Хан также отказался от празднований на Трафальгарской площади, которые и без того собирались проводить в режиме ограничений. В эту часть города планировали пустить не более 6,5 тыс. человек. "Я горжусь тем, что у нас все равно будет невероятная, захватывающая трансляция, которая продемонстрируют всему миру красоты нашего великого года. Ее можно будет посмотреть с экранов", — добавил мэр британской столицы. Стриминги без зрителей также решили запустить в Лос Анджелесе и Берлине. От фейерверков со зрителями отказались и Афины, где пиротехническое шоу обычно устраивали над Акрополем. Без празднеств в этот раз обойдутся и в Риме, хотя и остальные итальянские города тоже отказались от концертов под открытым небом. Фейерверков не увидят и гости Венеции. В регионе Кампания власти даже запретили застолья и употребление алкоголя в общественных местах с 23 декабря по 1 января. До особых распоряжений отложили все социальные, культурные, политические и праздничные собрания в Нью-Дели. Праздник продолжается Несмотря на то что большинство крупных городов по всему миру ограничивают праздничные мероприятия, в некоторых из них гости и жители все же смогут насладиться новогодним настроением. В начале декабря глава Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс "с грустью в сердце" сообщил в Twitter, что город отменяет новогодние торжества. Мэрия собиралась закрыть все городские пляжи, в том числе культовый "Копакабана", где ежегодно собираются миллионы людей, чтобы посмотреть салют. Однако пять дней спустя власти все же пересмотрели свое решение и объявили, что празднику быть. Администрация города посчитала, что в целом ситуация с заражаемостью не настолько тревожная, а значит, для полной отмены Нового года нет оснований. Но праздник все равно пройдет с оговорками. Власти согласились на запуск фейерверков, но отказались от музыкального концерта, который обычно следует за представлением. Чтобы избежать чрезмерного скопления людей на "Копакабане", салют в Рио запустят еще в девяти разных локациях, куда могут прийти жители ближайших районов. Кроме того, в районе проведения праздника будут работать пункты для вакцинации.

' Global News/YouTube'