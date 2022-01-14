В школах Южно-Сахалинска продлили дистанционное обучение до 18 января

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 января. /ТАСС/. Власти Южно-Сахалинска в пятницу приняли решение о продлении дистанционного обучения для всех школьников города на субботу и понедельник в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Только что на заседании оперативного штаба в мэрии принято решение о продолжении дистанционного обучения во всех школах города завтра, 15 января, и в понедельник, 17 января", - рассказали в мэрии.

Ранее спасатели объявили в Сахалинской области штормовое предупреждение на 12-14 января. На островах третий день бушуют метель и сильный ветер, из-за чего дети в ряде городских округов, включая Южно-Сахалинск, находятся на дистанционном обучении, сотрудники некоторых учреждений - на удаленной работе. Нарушена работа всех видов транспорта и энергоснабжение некоторых населенных пунктов, не работают многие предприятия. На Курильских островах ветер повредил крыши и фасады домов.

Ситуация в регионе

По информации пресс-службы аэропорта Южно-Сахалинска, в пятницу в связи с метеоусловиями закрылась главная воздушная гавань Сахалинской области. Предположительно, аэропорт начнет функционировать во второй половине дня после 15:00 местного времени.

По информации МЧС, на сегодняшний день в регионе остаются закрытыми ряд автомобильных дорог. Все еще не работает паромная переправа, соединяющая Сахалин и материк, не ходят теплоходы между Сахалином и Курильскими островами (Сахалинская область). Отменены пригородные поезда по ряду направлений.

Сейчас в Сахалинской области продолжают бушевать метель и сильный ветер, отмечается очень плохая видимость. Температура воздуха в Южно-Сахалинске - минус два градуса.