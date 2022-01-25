Китай называли образцом борьбы с COVID-19. Но все может измениться из-за "омикрона"

На протяжении всей пандемии Китай использовал одну из самых жестких, но эффективных моделей сдерживания коронавируса. Однако распространение штамма "омикрон" может сделать прежний подход малоэффективным. Разбираемся почему. Еще в начале 2020 года, осознав всю опасность нового загадочного вируса, китайские власти взяли на вооружение политику "нулевой терпимости". Это означает тотальное отслеживание инфекции и карантин для всех, кто может потенциально оказаться заразным.

Впервые широко эту практику власти КНР применили в Ухане — мегаполисе, откуда, как считается, и началась пандемия. В начале 2020 года город с населением около 11 млн человек в полном составе отправился на 76-дневную изоляцию. В Ухане почти перестал работать транспорт, проезд без специального разрешения закрыли для владельцев частных авто. В школах и университетах бессрочно продлили каникулы. Эти меры называли жесткими, но эффективными. Свою надежность они доказали уже через два месяца, когда в Китае впервые не оказалось ни одного случая внутреннего заражения. Инфекцию распространяли только прибывшие из-за рубежа. С тех пор кривая периодически то росла, то падала, но власти КНР каждый раз жестко реагировали на любую вспышку, используя опыт Уханя и другие похожие меры. "Омикрон" меняет правила Два года спустя распространение омикрон-варианта вызывает вопрос, действительно ли Пекину стоит продолжать использовать прежние подход? Считается, что новый штамм COVID-19 куда более заразен и передается даже привитым людям. При этом его симптомы зачастую не такие тяжелые, как у "уханьского" варианта или, скажем, "дельты". Специалисты полагают, что "омикрон" может даже способствовать созданию коллективного иммунитета с наименьшими потерями. Некоторые западные страны, такие как, например, Великобритания и Франция, ​​уже снимают ограничения и решают "жить с вирусом". В Европе выдвигают осторожные предположения, что после "омикрона" пандемия на континенте может пойти на спад.

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Очевидно, что вариант "омикрон", от которого фактически нет никакой надежной защиты, постепенно меняет подходы к сдерживанию вируса. Но поменяет ли это политику "нулевой терпимости" Китая? "С учетом всех инструментов (сдерживания распространения COVID-19 — прим. ТАСС), которые есть на материке, власти КНР вполне смогут взять под контроль даже вспышки "омикрона", но это потребует много ресурсов и вызовет некоторые сбои в процессе", — приводит Al Jazeera слова Бена Коулинга, эпидемиолога из Университета Гонконга. Однако на деле это означет, что, несмотря на высокий процент вакцинации, у граждан КНР будет низкий уровень естественного иммунитета. Хотя именно на него и рассчитывают многие эксперты, когда говорят о возможном окончании пандемии. Китайские специалисты считают, что иммунитет обеспечат вакцины. Но пока сообщается, что китайские препараты Sinovac и Sinopharm не особо эффективно противостоят "омикрону". Вспышка в Пекине При этом "омикрон" уже распространяется по Китаю. К примеру, 15 января его вспышку зафиксировали в Пекине, где меньше чем через две недели начнутся зимние Олимпийские игры. Новым вариантом заразилась трижды вакцинированная офисная работница, что привело к полному закрытию на карантин всего бизнес-центра вместе с его сотрудниками. Как сообщало издание China Daily, новый штамм мог попасть в страну с посылкой из Канады, которая летела в Пекин через США и Гонконг. Теорию подтверждает и то, что найденный в столице "омикрон" несколько отличается от "омикрона", который фиксировали в других регионах Китая.

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После этого власти КНР призвали граждан минимизировать покупки зарубежных товаров и с осторожностью относиться к международным отправлениям, несмотря на то, что эксперты из других стран сомневаются в вероятности такой передачи. В общей сложности на прошлой неделе в Пекине выявили 34 инфицированных, у семи из них заболевание протекает бессимптомно. Наибольшее количество заболевших — 21 человек — из столичного района Фэнтай. По меньшей мере 11 из них посещали один и тот же ресторан (предположительно, "Пекинская утка" — прим. ТАСС). На этом фоне власти организуют массовое тестирование жителей этой части города (2,019 млн человек). До этого в Пекине ввели обязательное требование по сдаче двух тестов на коронавирус при въезде в столицу. Власти также попросили жителей "проблемных районов", в том числе района Фэнтай, не покидать город, добавив, что резидентов Фэнтай просят избегать массовых собраний. Всего, по состоянию на 22 января, на материковом Китае подтвердили 105 603 случая заражений. При этом китайские власти уже пообещали, что намеченные на 4 февраля Олимпийские игры в Пекине будут "яркими и безопасными". Именно поэтому организаторам соревнований крайне важно сделать все возможное, чтобы они не превратились в рассадник распространения вируса. "Что касается влияния омикрон-штамма на Олимпийские игры, я думаю, определенно возникнут трудности в области профилактики и контроля", — заявлял еще в ноябре 2021 года официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. "Но поскольку у Китая есть большой опыт в борьбе с COVID-19, я верю, что зимние Олимпийские игры пройдут гладко и успешно", — указал он. Вопреки драконовским мерам До начала распространения "омикрона" власти КНР так же жестко реагировали и на вспышки "дельты". Одну из них недавно купировали в городе Сиань (провинция Шэньси), где сильный рост внутренних заражений начался в конце минувшего декабря. Пресечь распространение инфекции удалось лишь спустя месяц. Для этого пришлось полностью закрыть 13-миллионный город и изолировать его от прочих районов КНР. Карантин в Сиане стал одним из крупнейших в Китае с момента локдауна в Ухане в 2020 году.

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Но как только одна вспышка берется под контроль, где-нибудь в стране появляется новая. За последний месяц очаги заражения также находили в провинциях Хэнань (центр) и Гуандун (юг). 9 января власти города Тяньцзинь (Северный Китай) начали массовое тестирование населения на коронавирус после того, как там зафиксировали два внутренних случая заражения "омикроном". В результате город за два дня протестировал все свое 14-миллионное население. Для Китая такие резкие и радикальные меры давно превратились в рутину. В октябре более 30 тыс. посетителей шанхайского Диснейленда оказались заперты в парке. Из-за одного ковид-положительного посетителя всем остальным пришлось сдавать ПЦР-тест. Власти готовы отменять полеты и железнодорожные рейсы, закрывать порты, тестировать миллионы людей и отправлять на полную изоляцию целые кварталы и даже мегаполисы. Некоторые города и провинции запрещают людям приезжать из мест распространения вируса или же вводят дополнительные проверки. Безопасность требует жертв Эксперты считают, что в ближайшие недели в КНР стоит ждать только больше ограничений. Вспышка "омикрона" в Пекине уже привела к ухудшению эпидемической ситуации в некоторых других административно-территориальных единицах КНР. "[Обнаружение] варианта "омикрон" во многих городах Китая, включая Пекин, показывает, насколько сложно может быть поддерживать такой подход", — приводит The Guardian слова профессора Джин Донг-Яна из Гонконгской школы биомедицинских наук. По его мнению, Олимпийские игры будут проходить в формате "пузыря". Спортсменам не разрешат покидать Олимпийскую деревню, а на трибуны допустят только определенную аудиторию. Власти уже попросили жителей Пекина при возможных ДТП с олимпийскими машинами не выходить из транспорта, а ждать прибытия властей. Тем не менее "омикрон", вероятно, продолжит распространяться по стране, что станет своего рода новым вызовом для проверки эффективности китайской модели.

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