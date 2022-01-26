В Южно-Сахалинске сняли режим ЧС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в среду утром сняли на территории Южно-Сахалинска после ликвидации последствий снежного циклона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города.

"Режим ЧС в городе снят с 09:00 (01:00 мск - прим. ТАСС) сегодня", - рассказали в администрации.

По информации мэрии, дороги и тротуары расчищены, общественный транспорт работает без перебоев. Однако во многих дворах еще остаются большие снежные сугробы. Управляющие компании только недавно приступили к вывозу снега.

Мощный циклон с метелями и сильным ветром бушевал в Сахалинской области с 12 по 14 января. Во время непогоды была нарушена работа всех видов транспорта, а также энергоснабжение некоторых населенных пунктов, не работали многие предприятия. На Курильских островах ветер повредил крыши и фасады домов.

Высота сугробов местами достигала двух-трех метров. В одном только Южно-Сахалинске каждый день работало более 150 единиц техники, в ночное время - в два раза больше. После непогоды школьники еще неделю оставались на дистанционном обучении, сотрудники ряда организаций - на удаленке. Режим ЧС в Южно-Сахалинске ввели 13 января в связи с необходимостью расчистки дорожной сети.