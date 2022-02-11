Испания для российских подростков, ситуация в Москве. Главное о коронавирусе за 11 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 13 731 794 случая заражения, из них новых — 203 949. За сутки умерли 722 человека, за весь период — 338 813. Госпитализирован 19 281 человек, что на 0,85% меньше показателя предыдущего дня.
- Ситуация с ковидом осложнилась в десяти регионах за неделю. Уровень коллективного иммунитета снизился до 61,9%.
- Замедление темпов развития у детей наблюдается в 20% случаев, если мать перенесла коронавирус во время беременности, так как эта инфекция вызывает нарушение плацентарного кровообращения, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
- Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с ковидом, оценивается как стабильное, сообщили в Минздраве.
Москва
- Всего зафиксировано 2 577 044 случая заражения, из них новых — 18 541. Госпитализированы 1 342 человека.
- Пик заболеваемости штаммом "омикрон" в городе прошел, число новых случаев заражения уменьшилось на 6%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
- Уровень коллективного иммунитета в Москве снизился до 59,5%.
Мир
- Всего зафиксировано более 406,5 млн случаев заражения, умерли 5 792 869 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Пандемия далека от своего завершения в мире, так как будут появляться новые варианты коронавируса, заявили в ВОЗ.
- Граждане России в возрасте от 12 до 17 лет смогут въезжать в Испанию с 14 февраля при предъявлении отрицательного результата теста.
- Правительство Норвегии готовится объявить об отмене требования носить маску и соблюдать безопасную дистанцию в публичных местах, сообщила газета Verdens Gang со ссылкой на свои источники.