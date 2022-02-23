Риск заразиться "дельтой" все еще велик. Главное о коронавирусе за 23 февраля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 15 795 570 случаев заражения, из них новых — 137 642. За сутки умерли 785 человек, за весь период — 347 816. Госпитализированы 16 349 человек, что на 5,46% меньше показателя предыдущего дня. Коэффициент распространения коронавируса больше недели держится ниже единицы.
- Риск заразиться штаммом "дельта", который протекает более тяжело, остается высоким, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он также рассказал, что протоколы лечения после появления омикрон-штамма поменялись, сегодня медицинскую помощь удается оказывать максимально эффективно.
- Показатель заболеваемости в ближайшее время опустится ниже 100 тыс. случаев в сутки, уверен врач-инфекционист Николай Малышев.
- Коронавирус уже стал сезонным ОРВИ благодаря штамму "омикрон", считает специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Москва
- Всего зафиксировано 2 679 100 случаев заражения, из них новых — 5 664. Госпитализированы 590 человек.
- Вопрос по поводу ограничений в театрах и культурных заведениях Москвы будет решаться в соответствии с позицией федеральных властей, сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
Мир
- Всего зафиксировано более 428,2 млн случаев заражения, умерли 5 909 673 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).