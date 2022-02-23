{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Риск заразиться "дельтой" все еще велик.
Риск заразиться "дельтой" все еще велик.
Риск заразиться "дельтой" все еще велик.
Риск заразиться "дельтой" все еще велик.
Риск заразиться "дельтой" все еще велик.
Пандемия COVID-19

Риск заразиться "дельтой" все еще велик. Главное о коронавирусе за 23 февраля

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 15 795 570 случаев заражения, из них новых — 137 642. За сутки умерли 785 человек, за весь период — 347 816. Госпитализированы 16 349 человек​​​​​, что на 5,46% меньше показателя предыдущего дня. Коэффициент распространения коронавируса больше недели держится ниже единицы.
  • Риск заразиться штаммом "дельта", который протекает более тяжело, остается высоким, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он также рассказал, что протоколы лечения после появления омикрон-штамма поменялись, сегодня медицинскую помощь удается оказывать максимально эффективно.
  • Показатель заболеваемости в ближайшее время опустится ниже 100 тыс. случаев в сутки, уверен врач-инфекционист Николай Малышев.
  • Коронавирус уже стал сезонным ОРВИ благодаря штамму "омикрон", считает специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 679 100 случаев заражения, из них новых — 5 664. Госпитализированы 590 человек.
  • Вопрос по поводу ограничений в театрах и культурных заведениях Москвы будет решаться в соответствии с позицией федеральных властей, сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Мир

  • Всего зафиксировано более 428,2 млн случаев заражения, умерли 5 909 673 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
Теги
Пандемия COVID-19
Над Кисловодском в День защитника Отечества развернули 25-метровый триколор
На месте также был организован флешмоб по развертыванию олимпийских колец в поддержку российских спортсменов
Читать полностью