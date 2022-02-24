Максимум заражений в Китае с марта 2020 года. Главное о коронавирусе за 24 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 15 928 568 случаев заражения, из них новых — 132 998. За сутки умерли 762 человека, за весь период — 348 578. Госпитализированы 8 632 человека.
- Почти 450 млн рублей запланировали в бюджете Приамурья на мероприятия по борьбе с COVID-19.
- В Ленобласти количество амбулаторных ковид-пациентов снизилось на 40% в сравнении с пиком.
- Более 8 тыс. эвакуированных из Донбасса проверили на наличие коронавируса.
- Пресс-служба НИУ ВШЭ: Т-клетки 90% вакцинированных москвичей эффективно подавили штамм "омикрон".
Москва
- Всего выявлено 2 683 830 случаев заражения, из них новых — 4 730 против 5 664 днем ранее. Госпитализированы 505 человек.
Мир
- Всего зафиксировано 430 270 835 случаев заражения, умерли 5 920 745 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Китай зафиксировал максимальное число новых случаев заражения COVID-19 с марта 2020 года.
- В Чехии с 1 марта отменят ограничения по числу участников общественных мероприятий.