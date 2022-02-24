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Все новости
Максимум заражений в Китае с марта 2020 года.
Максимум заражений в Китае с марта 2020 года.
Максимум заражений в Китае с марта 2020 года.
Максимум заражений в Китае с марта 2020 года.
Максимум заражений в Китае с марта 2020 года.
Пандемия COVID-19

Максимум заражений в Китае с марта 2020 года. Главное о коронавирусе за 24 февраля

© AP Photo/Kin Cheung
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 15 928 568 случаев заражения, из них новых — 132 998. За сутки умерли 762 человека, за весь период — 348 578. Госпитализированы 8 632 человека​​​​​.
  • Почти 450 млн рублей запланировали в бюджете Приамурья на мероприятия по борьбе с COVID-19.
  • В Ленобласти количество амбулаторных ковид-пациентов снизилось на 40% в сравнении с пиком.
  • Более 8 тыс. эвакуированных из Донбасса проверили на наличие коронавируса.
  • Пресс-служба НИУ ВШЭ: Т-клетки 90% вакцинированных москвичей эффективно подавили штамм "омикрон".

 

Москва

  • Всего выявлено 2 683 830 случаев заражения, из них новых — 4 730 против 5 664 днем ранее. Госпитализированы 505 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано 430 270 835 случаев заражения, умерли 5 920 745 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Китай зафиксировал максимальное число новых случаев заражения COVID-19 с марта 2020 года.
  • В Чехии с 1 марта отменят ограничения по числу участников общественных мероприятий.
Теги
Пандемия COVID-19
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