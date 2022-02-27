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Сокращение количества случаев заражения и смертей.
Сокращение количества случаев заражения и смертей.
Сокращение количества случаев заражения и смертей.
Сокращение количества случаев заражения и смертей.
Сокращение количества случаев заражения и смертей.
Пандемия COVID-19

Сокращение количества случаев заражения и смертей. Главное о коронавирусе за 27 февраля

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

​​​​​​​Россия

  • Всего зафиксировано 16 291 116 случаев заражения, из них новых — 116 093. За сутки умерли 769 человек, за весь период — 350 927.
  • Число выявленных за семь дней в России случаев заражения коронавирусом (920 697) оказалось на 25,6% меньше, чем на прошлой неделе. Серьезно сократилось и количество госпитализаций — на этой неделе стационарная помощь понадобилась 88 113 заболевшим, это на 22,7% меньше, чем на прошлой.
  • Кабмин выделит более 170 млн рублей на средства диагностики COVID-19 для других стран.
  • В Петербурге к работе вернут восемь стационаров, перепрофилированных для борьбы с ковидом. Для пациентов с другими заболеваниями освободят 2 тыс. коек.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 694 160 случаев заражения, из них новых — 3 050.

Мир

  • Всего зафиксировано более 434,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
Теги
Пандемия COVID-19
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