Можно ли заразиться менингитом через посылку?

В начале июля стало известно о семи случаях менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Двое из них впоследствии скончались.
На этом фоне в медиапространстве…
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…появились сообщения, что через посылки, рассылаемые Ozon, распространяется опасная бактерия — возбудитель менингита. И что компания якобы не предпринимает никаких мер, чтобы пресечь ее распространение.
А что на самом деле?
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Важно отметить, что менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Заболеть им можно, заразившись инфекцией — например, менингококковой, которая и приведет к нему. Причиной менингита могут стать также другие инфекции или даже травма.
Бактерия Neisseria meningitidis — возбудитель менингокковой инфекции — без какого-либо вреда для здоровья человека присутствует в его носоглотке. Но иногда бессимптомное носительство может прогрессировать непосредственно в инвазивную менингококковую инфекцию, вызывая менингит и сепсис. Клинические проявления заболевания наблюдаются на 2–10 день после заражения, обычно это происходит на 3–4 день, отмечают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Признаки менингита у детей старшего возраста и взрослых:
- лихорадка;
- тошнота/рвота;
- ригидность затылочных мышц;
- головная боль;
- светобоязнь;
- изменение психического состояния.
У младенцев же инфекция может проявляться такими общими симптомами, как лихорадка, отказ от пищи, рвота и летаргия.
Основной путь передачи менингококковой инфекции — воздушно-капельный, хотя заражение возможно и через предметы обихода, например посуду. Менингококковая инфекция опасна высокой летальностью, отмечают в Центре гигиенического образования населения Роспотребнадзора. Кроме того, перенесшие тяжелые формы этого заболевания часто сталкиваются с потерей слуха и поражением нервной системы. А менингококковый сепсис, в свою очередь, осложняется воспалительным поражением сердца, суставов, глаз, а также почек, печени, надпочечников.
Спектр доступных вакцин против менингококковой инфекции достаточно широк. Однако менингококки — это большая и неоднородная группа возбудителей, в которую входит несколько подгрупп. И одна вакцина не может защищать от них всех. Впрочем, распространенность разных подгрупп менингококков варьируется в зависимости от времени и географического местоположения.
Что касается опасности заражения через посылки, Роспотребнадзор отмечает, что Neisseria meningitidis не отличается стойкостью и на материалах коробок может оставаться жизнеспособной лишь непродолжительное время. Кроме того, все поверхности в распределительном центре Ozon, с которыми могли контактировать заболевшие, обрабатываются, а воздух обеззараживается. Таким образом, рисков заражения менингококковой инфекцией для людей, получивших посылки из распределительных центров Ozon, нет.
При этом текущая ситуация со вспышкой менингококковой инфекции на складе Ozon не первая. В конце 2022 года более 10 работников компании в Московской области были госпитализированы с подозрением на инфекционный менингит. Тогда Роспотребнадзор также сообщал, что невозможно заразиться менингококковой инфекцией при получении посылок со склада, где выявили заболевших.
В настоящее время в Свердловской области предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить распространение инфекции, а все контактировавшие с заболевшими по данным на 9 июля находились под медицинским наблюдением и проходили профилактику. Прививки сделали более 900 работников распределительного центра Ozon и предприятия "Уралхиммаш" — часть заводчан проживала с сотрудниками Ozon в одном хостеле.
В компании отметили, что находятся на связи с Роспотребнадзором и "все меры предосторожности, такие как масочный режим, температурный контроль, осмотр врачей, продолжают работать". В Ozon подчеркнули, что проведена дезинфекция объекта, "каждый час" протирают все поверхности специальными средствами, а сотрудников с признаками простуды не допускают к работе.
Что в сухом остатке?
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Менингококк передается от человека к человеку воздушно-капельным путем — вместе с капельками слюны при кашле или чихании и даже просто во время общения при близком контакте. Поэтому, как отмечают специалисты, особенно активно инфекция распространяется в закрытых коллективах. При этом вне человеческого организма возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время, так что риск заражения менингококковой инфекцией при получении посылок со склада, где выявили заболевших сотрудников, отсутствует.
Материал подготовлен редакцией проекта "Проверка информации" при участии АНО "Диалог Регионы"