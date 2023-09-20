В Тбилиси проходит акция из-за решения Нацбанка разморозить счета экс-генпрокурора

Отар Пархцаладзе ранее подпал под санкции США якобы за связи с ФСБ России

ТБИЛИСИ, 20 сентября. /ТАСС/. Оппозиция в Грузии проводит акцию протеста у здания парламента в центре Тбилиси из-за решения Нацбанка разморозить счета бывшего генерального прокурора Отара Пархцаладзе, подпавшего под санкции США якобы за связи с ФСБ России.

Перед зданием парламента несколько сотен человек, здесь также находятся лидеры оппозиционных партий. Акция проходит мирно, на месте дежурят сотрудники полиции. Движение автомобилей на проспекте Руставели, где расположен парламент, свободно. Ранее также прошла акция у здания Нацбанка.

Управление по контролю за иностранными активами США 14 сентября расширило санкции в отношении России. В список вошли почти 70 человек, в том числе Парцхаладзе, имеющий гражданства Грузии и РФ. По версии Госдепартамента, он вел деятельность в секторе управления и консультаций в интересах Москвы. Утверждается, что сотрудник ФСБ мог содействовать получению Парцхаладзе гражданства РФ и якобы воздействовал на него, чтобы тот оказывал влияние на грузинское общество и политику в интересах России.

18 сентября Национальный банк Грузии закрыл Парцхаладзе доступ к финансовым операциям. Председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что банк, заморозив счета Парцхаладзе из-за санкций США, нарушил конституцию, так как не принял во внимание принцип презумпции невиновности. 19 сентября регулятор решил разморозить счета бывшего генпрокурора. Решение Нацбанка не поддержали коммерческие банки Грузии, которые заявили, что продолжат выполнять санкции в отношении Парцхаладзе.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 20 сентября призвала и. о. главы Национального банка республики Натию Турнаву уйти в отставку и отметила, что сожалеет, что в 2022 году представила парламенту ее кандидатуру. Минюст Грузии также сообщил, что запущена процедура по лишению Парцхаладзе гражданства, так как он не обратился к президенту с просьбой о признании двойного гражданства, как того требует законодательство.