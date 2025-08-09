При этом остекление и места общего пользования застройщик планирует восстановить до 15 августа, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил до 22 августа отремонтировать фасад многоэтажного дома, поврежденного во время атаки БПЛА. При этом остекление и места общего пользования застройщик планирует восстановить до 15 августа, сообщил врио губернатора.

После атаки БПЛА в квартирах высотки на пяти этажах выбито остекление, еще две квартиры получили повреждения.

"Пообщался с жителями пострадавших квартир. Застройщик пообещал до 15 августа включительно восстановить остекление и места общего пользования в пострадавших домах, а до 22 августа - завершить фасадные работы", - написал Слюсарь в Telegram-канале.

Взрыв и возгорание произошли 8 августа на 18-м этаже многоквартирного дома в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА. Как сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, предварительно, никто не пострадал. На территории дома введен режим ЧС до ликвидации последствий. Жители, чье имущество повреждено в результате ЧП, получат единовременные выплаты.