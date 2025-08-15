Зарплаты курьеров в России продолжают расти, превышая средние доходы работающего россиянина. В столичных городах доставщики получают в месяц более 100 тыс. рублей. Власти не первый год пытаются навести порядок на этом рынке, вводя все новые ограничения. В числе последних — инициатива разрешить работать курьерами только лицам, не имеющим судимости, а также ужесточить штрафы за отсутствие у доставщиков еды медкнижки. Подробнее о том, зачем это нужно и во что может вылиться, — в материале ТАСС

Свежее предложение

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил 15 августа в своих соцсетях о том, что в настоящее время прорабатывается "ряд законодательных инициатив, среди которых установление запрета на осуществление курьерской деятельности лицами, имеющими судимость за определенные преступления, и повышение административной ответственности за доставку продуктов питания без медицинской книжки". Подробности в сообщении не приводятся.

Спикер отметил, что ранее власти Петербурга решили запретить мигрантам работать курьерами. Прежде такой запрет в Северной столице действовал в отношении водителей такси. В пресс-службе горадминистрации отметили, что нововведение направлено на борьбу с теневой занятостью и поможет повысить качество и безопасность услуг в курьерском секторе, а также что стабильности рынка доставки данная мера не помешает, так как иностранные курьеры составляют незначительную долю от общего числа занятых в секторе.

Представителям бизнеса дали переходный период в три месяца. Вячеслав Володин также напомнил, что запрет на курьерскую деятельность в различном виде для иностранных граждан, работающих по патентам, установлен в 32 российских регионах.

Очевидные доработки

По мнению экспертов, предложения, озвученные думским спикером, вполне логичны, но недостаточны. Очевидно, что человек, имеющий доступ в жилые помещения, не должен иметь судимости по тяжким статьям и "иметь в анамнезе" воровство и распространение наркотиков, а человек, доставляющий еду, должен быть здоров, полагает профессор кафедры экономики труда и управления персоналом РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Журавлев.

Пока эти меры соблюдаются наполовину. Как сообщили корреспонденту ТАСС, пожелавшему устроиться курьером в одну из крупнейших служб доставки, справка об отсутствии судимости не требуется, а медицинская книжка нужна только в случае, если есть желание доставлять еду. "Получить ее вы можете в любой поликлинике. Вместе с термосумкой она позволит доставлять заказы из ресторанов, что прибавляет около 20% к вашей выручке", — рассказала оператор.

Пока штрафы за отсутствие медкнижки довольно мягкие. Они определяются ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В соответствии с ней, за нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения физлицу грозит предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей, юрлицу (то есть самой службе доставки) — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Что касается необходимости иметь справку об отсутствии судимости, управляющий партнер Retail4You Сергей Лищук полагает, что эту меру необходимо распространить далеко не только на доставщиков. "Каким образом в страну попадают люди с судимостью по тяжким статьям? — задается вопросом он. — То есть жить рядом с нами им можно, а работать курьерами и таксистами нельзя? Необходимо пристальнее смотреть на всех, кто приезжает в нашу страну и имел когда-либо серьезные проблемы с законом. Борьба с таковыми только в среде курьеров, таксистов и нянь — это слишком фрагментарный подход".

Дефициту быть?

Павел Журавлев полагает, что повсеместный запрет на использование труда мигрантов в курьерских профессиях может на коротком временном отрезке вызвать дефицит доставщиков и рост цен на их услуги. По этой причине, по его мнению, в таких крупных городах, как Москва, следует вводить постепенные ограничения и решать проблему комплексно.

"Для начала следует запретить мигрантам привозить сюда свои семьи. Если иностранный гражданин приехал сюда зарабатывать, пусть зарабатывает, но вахтовым методом, например, не более 90 суток. Такая успешная практика уже существует в Белоруссии", — заявил он ТАСС.

В перспективе, по мнению эксперта, высвобождение доставки от услуг мигрантов позитивно скажется на уровне занятости молодежи. "Вы знаете, какая безработица среди молодежи? По моим данным, более трети окончивших обучение нигде не работают. Вот они катаются на самокатах просто так, а будут кататься и зарабатывать", — шутит он.

В свою очередь, Сергей Лищук считает отказ от курьеров-мигрантов ошибкой. "Едва ли среди коренных петербуржцев найдется много желающих развозить заказы под питерским дождем. А если их не найдется, услуга резко подорожает и часть граждан не сможет ею пользоваться. Между тем это необходимая опция для города и в социальном смысле — доставкой пользуются в том числе больные, немощные и старики", — отметил он.

Евлалия Самедова