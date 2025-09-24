24 сентября 1925 года в московском Нескучном саду открылась первая в Советском Союзе автомобильная выставка. На ней были представлены автомобили, вернувшиеся из недавно завершившегося всесоюзного автопробега. Грузовик АМО стал среди них единственной машиной отечественной сборки. С чего начинал автопром СССР, совершивший в последующие годы огромный скачок вместе со всей промышленностью, — в материале ТАСС

Первая мировая заставила

Автомобильный историк Иван Баранцев в беседе с ТАСС отметил, что отечественная автопромышленность начала создаваться в 1916 году, в разгар Первой мировой войны, когда для армии, фронта и тыла в большом количестве требовались автомобили. "Их закупали в Америке, в основном в Великобритании и Франции, за очень большие деньги, с огромной наценкой, в кредит, за золото, на совершенно диких условиях, — рассказал он. — В 1916 году дозрели, ассигновали средства на строительство пяти частных и одного казенного заводов".

Были построены предприятия АМО (впоследствии — знаменитый ЗИЛ, Завод имени Лихачева), которое должно было выпускать копии грузовиков Fiat, "Русский "Рено" в Рыбинске для выпуска копий Renault, завод "Аксай" в Нахичевани-на-Дону, предназначенный для производства грузовиков Packard, "Руссо-Балт" в московских Филях (его далеким потомком является современный Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева, на территории которого в сентябре 2025 года открыт Национальный космический центр), завод в Ярославле (ныне — Ярославский моторный завод "Автодизель") по выпуску грузовых автомобилей. Эксперт заметил, что в 1920-е годы из построенных предприятий лишь два продолжали выпускать грузовики: АМО и ярославский.

Где же советский автомобиль?

Баранцев рассказал, что в 1920-х годах в Советском Союзе выпуск автомобилей был минимален. "Если считать удельную долю автопарка, то это производство составляло от всего [парка] буквально 1–3%, — сообщил он. — В основном в 1920-е годы это были машины, которые остались от дореволюционных времен. То есть те, которые были закуплены до войны, поставлялись во время войны: в основном грузовики White, Packard и небольшое количество автомобилей, которые импортировались, — в основном это Германия, Австрия, Франция, Великобритания".

Первый советский грузовой автомобиль АМО-Ф-15 © ТАСС

Эксперт отметил, что в 1922 году была собрана небольшая партия автомобилей "Руссо-Балт" по чертежам дореволюционной модели, а в 1924 году началось производство грузовика АМО-Ф-15, который был копией итальянского Fiat 15 Ter с незначительными доработками. Впрочем, производство оставалось практически штучным.

"Наш автомобильный транспорт слаб и явно недостаточен, — признавалось комитетом автопробега 1925 года. — Очередной задачей дня является кампания за его усиление и развитие.

На автомобиль уже перестали смотреть как на роскошь и дорогую игрушку; жизнь научила считать его одним из важнейших факторов современной культуры Комитет автопробега 1925 года

Не роскошь?

К середине 1920-х годов в СССР поутихли потрясения первых лет после Октябрьской революции 1917 года, миновала Гражданская война. В стране была объявлена новая экономическая политика (НЭП). Она сгладила последствия "военного коммунизма", приостановила гиперинфляцию, включила рыночные механизмы в экономике, разрешила концессии с участием иностранного капитала.

"1920-е годы — эпоха НЭП, то есть можно было купить все что угодно, вплоть до автомобиля, — отмечает Баранцев. — Но очень сложно было купить частному лицу новый автомобиль. Это был рынок скорее подержанных автомобилей, которые остались от времен войны, революции и даже тех, которые в 1920-е годы износились, были списаны с предприятий и куплены". В качестве иллюстрации эксперт привел автолюбителя Адама Козлевича — персонажа сатирического романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок", который, согласно произведению 1931 года, купил свой автомобиль "Антилопа гну", списанный с какого-то предприятия, и самостоятельно его восстановил.

Ленинград, 1930 год © Keystone/ Getty Images

Где-то до 1925 года, например, в Москве все таксомоторы были частными. Кто-то покупал автомобиль, занимался частным извозом, стоимость автомобиля очень быстро отбивалась. Люди зарабатывали большие деньги, но все это прекратилось, когда в 1925 году закупили таксомоторы Renault и таксомоторный промысел перешел в руки государства Иван Баранцев Автомобильный историк

Пробегом по безавтомобилью

"Это был второй всесоюзный пробег, первый был в 1923-м", — охарактеризовал автопробег 1925 года Баранцев, добавив, что в первом мероприятии участвовали автомобили "Руссо-Балт", собранные в 1922 году.

"Всеми силами должны мы способствовать делу внедрения в нашу хозяйственную жизнь автомобильного транспорта как путем развития собственной промышленности, так и путем ввоза в значительном количестве заграничных машин определенных марок, частей, принадлежностей и прочего", — декларировали в оргкомитете мероприятия 1925 года.

Колонна автомобилей завода АМО на финише автопробега 1925 года © Госкаталог/ Ковровский историко-мемориальный музей

"Основной задачей этих пробегов был выбор наиболее подходящей модели легковых и грузовых автомобилей для Советского Союза, которые впоследствии планировали у нас производить, — поделился мнением Баранцев. — То есть все эти фирмы — Chevrolet, Cadillac и другие участвующие в пробегах, — они поехали по дорогам СССР, чтобы доказать надежность своих машин и в надежде заключить с советским правительством контракт на строительство автомобильного завода". По мнению автоисторика, зарубежные компании, заинтересованные в сотрудничестве, самостоятельно предоставили свои машины для испытания. При этом автомобилями управляли как советские водители, так и иностранцы — представители производителей.

Как предположил эксперт, автопробег 1925 года мог стать прототипом пробега из романа "Золотой теленок": в 1920-е годы подобные мероприятия могли вызывать иронию, так как большая часть участвующих машин была весьма возрастной. В 1930-е, когда в СССР начали серийно производить грузовики и легковые автомобили, автопробеги устраивали для демонстрации возможностей изделий отечественного автопрома, надежности советских автомобилей. Маршруты проходили через труднодоступные регионы — пустыни, горные районы.

Автопробег "Москва — Каракумы — Москва", 1933 год © Fine Art Images/ Heritage Images/ Getty Images

"Если говорить о каких-то специфических пробегах, то был пробег на экономию бензина, газогенераторный или дизельный пробеги", — сказал эксперт, отметив, что в то время существовал дефицит бензина и советские ученые искали альтернативу. "Женский пробег 1936 года, где все машины вели женщины, приурочен к сталинской Конституции, — добавил автомобильный историк. — Надо было доказать, что женщины наравне с мужчинами могут управлять автомобилем, ремонтировать его, выдержать большой путь, финишировать, показать хорошие результаты". Еще одной целью таких мероприятий был показ обороноспособности Советского Союза. К примеру, ряд этапов Памирского пробега 1936 года участники проходили в противогазах.

Туда и обратно

Пробег, закончившийся выставкой в Нескучном саду, начался 18 августа 1925 года. Для различных категорий участвующих транспортных средств — легковые, грузовые автомобили и мотоциклы — были разработаны различные маршруты. Легковые машины стартовали из Ленинграда, прошли Москву, отправились на юг, проехали Харьков (ныне — территория Украины), Артемовск (сегодня — административный центр Артемовского района Донецкой Народной Республики РФ), Ростов, добрались до Тифлиса (современного Тбилиси, столицы Грузии) и вернулись в Москву. Протяженность маршрута составила без малого 5 тыс. км, из них 2 170 км пришлись на шоссе, 2 390 км — на грунтовые дороги, 424 км — на горные участки. Грузовики прошли из Ленинграда в Москву, посетили Тулу, Орел, Курск и вернулись в Москву. Мотоциклы проследовали из Москвы до Харькова и обратно.

© Bettmann/ Getty Images

Советская пресса отмечала, что участников пробега горячо встречали в городах по пути следования. Не обошлось без эксцессов. Под Клином на мокрой дороге при повороте опрокинулся автомобиль Studebaker, а на пути в Тверь одна из машин американского производства сбила двух женщин. "Крестьянки тяжело ранены. Автомобиль свалился в канаву. Автомобилисты невредимы", — писала газета "Советская Сибирь". "26 августа скоропостижно скончался шофер германской машины Бенк от отравления мороженым", — рассказало издание позднее.

10 сентября первая из легковых машин финишировала в Москве. Победителем в своей категории стал автомобиль компании Mercedes. ТАСС отмечал успешное участие советских автомобилей АМО: по мнению специалистов, отечественные грузовики "качественно превзошли все иностранные грузовые машины", "особенно учитывая, что завод, в сущности, находится в состоянии опытного производства".

Участвовавшие в автопробеге образцы, а также другие транспортные средства составили экспозицию Первой всесоюзной автомобильной выставки, открывшейся 24 сентября 1925 года. "Комитет выставки твердо надеется, что рабочие, техники и хозяйственники найдут в представленных экспонатах достаточно богатый материал по всем отраслям автомобильного дела", — говорится в брошюре, выпущенной к мероприятию.

На пути к народному автомобилю

Несмотря на то что в Советском Союзе постепенно разворачивалось собственное автомобильное производство, личное авто еще долго было недоступно широким слоям советских граждан. Баранцев напомнил, что программа по созданию малолитражного автомобиля, который хотели продавать частным пользователям, начала осуществляться только в 1939 году. По словам специалиста, доступные машины начали выпускать на заводе имени КИМ (Коммунистического интернационала молодежи), ставшем впоследствии "Москвичом". "Разработали модель КИМ-10, но его до начала войны, до 1941 года, выпустили ничтожное количество, 500–600 машин, — сообщил эксперт. — Такого массового автомобиля в СССР сделать не успели. Кстати, в Германии тоже не успели Volkswagen запустить".

КИМ-10 © Алексей Стужин/ ТАСС

Помимо дороговизны (автомобили стоили тысячи и десятки тысяч рублей при средних месячных зарплатах 1930-х годов в несколько сотен рублей) препятствием была необходимость получить на покупку машины специального разрешения на высоком правительственном уровне. Но и покупателями были не рядовые граждане. "Например, ЗИС-101 был у драматурга Погодина, чьи пьесы шли во всех театрах СССР, и его гонорары исчислялись десятками, если не сотнями тысяч рублей. <...> Или, допустим, [владельцами были] какие-то летчики, которые получали премии, академики, поэты, писатели, художники — люди, для которых деньги были не проблема. Очень много машин было у стахановцев, шахтеров, передовиков труда", — сказал эксперт.

ЗИС-101 © Алексей Стужин/ ТАСС

Нарастить выпуск КИМ-10 помешала Великая Отечественная война: завод КИМ был эвакуирован и переключился на выпуск легких танков. Первыми по-настоящему массовыми автомобилями для личного пользования можно считать машины "Москвич-400", серийный выпуск которых стартовал в 1946 году.

Виктор Бодров