Эксперт Кимболл: РФ и США нужен диалог на высшем уровне по ядерным арсеналам

Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями напомнил, что срок действия нового договора СНВ-3 истекает через 100 дней

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президентам США и России Дональду Трампу и Владимиру Путину необходим серьезный диалог по уменьшению уязвимости своих стран перед катастрофическими последствиями ядерного нападения и снижению лимитов на избыточные арсеналы вооружений. Об этом заявил Аналитическому центру ТАСС руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл, комментируя обмен заявлениями между лидерами США и России об испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергоустановкой и выдвижении американской подлодки к российскому побережью.

Эксперт подчеркнул, что в равной степени критически относится к последним заявлениям Вашингтона и Москвы. Кимболл, последовательно выступающий за сокращения ядерных арсеналов США и России, скептически отнесся к разработке Россией крылатой ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник", назвав ее "неуместной" и "новым летающим Чернобылем".

"Никто не выигрывает в "игре" в ядерную войну, и никто не выигрывает от обмена скрытыми ядерными угрозами", - отметил эксперт. По его мнению, надо "начинать "серьезный постоянный диалог о том, как снизить взаимную уязвимость своих стран перед катастрофическим ядерным нападением и как установить более низкие, проверяемые лимиты на свои избыточные ядерные арсеналы до истечения срока действия нового договора СНВ-3". Кимболл напомнил, что этот срок истекает всего через 100 дней.

22 сентября президент России Владимир Путин сообщил на совещании с Совбезом, что Москва по истечении в будущем феврале срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, отметил он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом. Трамп позднее назвал хорошей и надлежащей идеей предложение российского лидера.

28 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ждет официального позитивного ответа американской стороны по российской инициативе.