Дружба без границ. Проекты России и Китая, которые касаются каждого

Сотни совместных проектов, новые маршруты и тесное переплетение культур. За 76 лет дипломатических отношений Россия и Китай стали друзьями и надежными партнерами в самых разных областях. Об экономических, политических и культурных связях двух стран — в материале ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

От знаменитого китайского стритфуда, Запретного города и Великой стены нас по-прежнему отделяет граница, но с оговоркой: визы для въезда в КНР россиянам теперь не нужны. Москва на такое решение Пекина ответила зеркально: Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию граждан КНР. Полететь прямым рейсом в Китай можно из 13 российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и др.

Терракотовые воины из гробницы китайского императора Цинь Шихуанди © China Photos/ Getty Images

В Национальном музее Китая показывают бурлаков и запорожцев Репина, а в Третьяковской галерее — каллиграфию династий Мин и Цин. Так завершаются перекрестные Года культуры двух стран, но не сам диалог культур: к примеру, в 2026-м страны хотят привезти в Москву легендарных терракотовых воинов из гробницы первого китайского императора Цинь Шихуанди (III век до н.э.).

АЭС "Тяньвань" © VCG/ VCG via Getty Images

На берегу Желтого моря в провинции Цзянсу стоит АЭС "Тяньвань" — крупнейший проект экономического сотрудничества двух стран. В октябре 2025 года выработка электроэнергии на ней превысила 500 млрд кВт⋅ч. Это как сжечь 150 млн т угля, но без выбросов углекислого газа в атмосферу. По российскому образцу в Китае строят еще одну АЭС — "Сюйдапу". Она находится в провинции Ляонин — одной из самых холодных в стране.

Панда Диндин © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Это Диндин. Вместе с другой пандой — Жуи — они в 2019 году переехали из китайской провинции Сычуань в Московский зоопарк. За это время животные полностью освоились и даже обзавелись потомством: Диндин родила первого в истории России малыша большой панды. В отличие от родителей, дочь получила вполне привычное для русского слуха имя — Катюша. Когда ей будет четыре года, она уедет на свою историческую родину — в Китай.

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Россия и Китай планируют построить научную станцию на Луне и даже мини-АЭС российского образца. Исследовать поверхность спутника планируют не только с помощью лунохода, но и прыгающего робота. У него на борту будут размещены реактивные двигатели, которые помогут оторваться от поверхности, а затем приземлиться в другой точке.

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Россия — важный экспортер газа в Китай. Его доставляют в КНР как в сжиженном виде (СПГ), так и по газопроводу "Сила Сибири". На фото вы видите подготовку ископаемого к отправке на Чаяндинском нефтегазовом месторождении в Якутии. Его еще называют сердцем "Силы Сибири" — на территории, где бурят скважины и пролегают трубы, температура достигает минус 62 градусов. В 2020 году Россия начала проектировать новый трубопровод, который свяжет газовые месторождения Западной Сибири с Китаем через территорию Монголии. Примерная протяженность "Силы Сибири — 2" составит 6,7 тыс. км, из них 2,7 тыс. — по территории РФ.

Сухопутный зерновой терминал в поселке Забайкальск © Евгений Епанчинцев/ ТАСС

Россия и Китай активно сотрудничают в сфере сельского хозяйства. Важную роль здесь играет "зерновой коридор" между двумя странами, по которому в КНР идет российская пшеница, кукуруза, овес и другие культуры. Он начинается в Забайкалье, где работает первый в мире железнодорожный зерновой терминал и крупнейший подобный объект в России. Пропускная способность зернового коридора — 8 млн т в год. Чтобы перевезти такое количество продовольствия, понадобится больше 100 тыс. вагонов.

Порт в Архангельске © Сергей Яковлев/ ТАСС

Год назад Россию и Китай соединил новый логистический маршрут — "Арктический экспресс №1". Он начинается в Шанхае, доходит до порта в Архангельске, а дальше по железной дороге идет до европейской части РФ. Общая длина маршрута — 1,2 тыс. км по ж/д и 6,6 тыс. морских миль. Груз по нему доставляют за 25–27 дней. Это в два раза быстрее, чем альтернативные морские пути.

Дальневосточный леопард © Юрий Смитюк/ ТАСС

Россия и Китай создали первый трансграничный резерват для амурских тигров и дальневосточных леопардов. Сотрудники национальных парков, вошедших в его состав, ведут совместный учет животных и обмениваются данными о кошачьих. У резервата очень поэтичное название — "Земля больших кошек". Здесь в естественной природе живут почти 200 леопардов и больше 100 тигров. И переходят границу без всяких виз и паспортов.

Команда Университета спорта Чэнду на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге © Донат Сорокин/ ТАСС

2022–2023-й были Годами российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта. За это время провели больше 200 мероприятий: зимние и летние молодежные игры, а еще — Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге. Кстати, сборную Китая по художественной гимнастике с 2022 года тренирует двукратная олимпийская чемпионка, ученица Ирины Винер россиянка Анастасия Близнюк. На Олимпиаде в Париже в 2024 году китаянки завоевали золото.

