Статья

Быть на коне. Что значат лошади для политиков, монархов и жителей разных стран

2026 год будет годом Огненной Лошади по Китайскому календарю. Рассказываем, какое значение эти животные имеют для разных стран — и почему Елизавета II всю жизнь любила верховую езду, а нынешний король Дании — не очень

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ ТАСС

"Выйду ночью в поле с конем". Россия: Конек-горбунок и лошади политиков

"Мы пойдем с конем по полю вдвоем" — эту строчку в России сможет напеть даже тот, кто совсем не любит группу "Любэ". Так же как любой знает фразы "Ямщик, не гони лошадей" или "Эх, да конь мой вороной". Да и с Коньком-горбунком мы "знакомы" с детства. А на гербе Москвы Георгий Победоносец поражает змия, сидя верхом на коне.

Возможно, конный спорт в России не так популярен, но каждый год в стране проходят скачки на приз президента. Это скорее светское мероприятие, для дам — повод надеть оригинальную шляпку (ее предполагает дресс-код).

Сам президент страны Владимир Путин любит лошадей и умеет ездить верхом. В 2019 году он прокатился на гнедом коне шагом и рысью — вместе со служащими Первого Оперативного полка полиции Главного управления МВД России по Москве. А в 2021-м рассказал, как однажды на тренировке вылетел из седла. "Так получилось, что лошадь перед барьером встала, и я сделал такой кульбит, вот просто реальный кульбит", — вспомнил президент. По его словам, на месте падения был мягкий грунт с опилками, и "достаточно было комфортно падать".

А еще Владимиру Путину не раз дарили коней. В 2000 году он получил породистого орловского рысака от губернатора Орловской области. Спустя год — гнедого жеребца ахалтекинской породы и коня по кличке Казбич кабардинской породы от Кабардино-Балкарской Республики. Затем — арабских скакунов от лидеров Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Иордании. А в 2019 году ему снова подарили орловского скакуна, на этот раз — глава Киргизии.

Президент России Владимир Путин с орловским скакуном, подаренным ему президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым © Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Еще один российский политик, любящий лошадей, — глава Чечни Рамзан Кадыров. У него их множество, и он с детства ездил с отцом верхом.

Глава республики вообще любит питомцев — он открыл приют для бездомных животных в Грозном и лично забрал оттуда слепого кота по имени Дарир и собаку Марту со сложным переломом ноги. А в 2023 году вернул хозяйке питбуля, вывезенного с "Азовстали". "Видя его мучения, нам не оставалось ничего, кроме как передать его в руки законных владельцев", — сказал он тогда.

"Тяжелое испытание". Дания: слезы кронпринца

Нынешний король Дании Фредерик Х учился сидеть в седле с младых ногтей. Его отец, принц Хенрик, все детство провел на ипподроме и настаивал на том, чтобы его дети тоже умели ездить верхом. Но им это давалось тяжело. В книге датской журналистки Стефани Сурруг (Stéphanie Surrugue) рассказывается, что когда они видели отца в костюме для верховой езды, то приходили в ужас.

Однажды будущий король — на тот момент еще ребенок — во время занятий упал с лошади и заплакал прямо на глазах американских репортеров. Отец сказал ему: "Но ведь тебе было совсем не больно", — и приказал помочь мальчику вернуться в седло. Повзрослев, Фредерик вспоминал эти уроки как "тяжелое испытание".

Король Дании Фредерик Х и королева-консорт Мэри © Julian Parker/ UK Press via Getty Images

А вот его супруга Мэри — королева-консорт Дании, — наоборот, любит верховую езду. Она не только участвовала, но и выигрывала соревнования по выездке. А в 2022-м приехала с неожиданным визитом на чемпионат мира Международной федерации конного спорта (FEI).

Всю жизнь в седле. Великобритания: лошади королевы

В фильме "Король говорит" (2010) зритель видит будущую королеву Елизавету II в детской комнате, сплошь заставленной лошадьми-качалками. Дочь Георга VI впервые села в седло в 3 года — и оставалась в нем всю жизнь: она ездила верхом в 96 лет, за 2 с лишним месяца до своей смерти.

Королева Великобритании Елизавета II, 1961 год © Evening Standard/ Hulton Archive/ Getty Images

Королева занималась разведением лошадей и ежегодно устраивала королевское конное шоу. Ее кони выиграли более 500 гонок.

Нынешний король Великобритании, Карл III, занимался поло порядка 40 лет, выигрывал трофеи и даже получал травмы. Он уехал на игру в поло спустя час после рождения сына Гарри.

Осенью 2022-го, после смерти Елизаветы II, Карл III решил продать часть ее скакунов. Тем не менее лошади остаются для британской королевской семьи чем-то важным. В июне 2023 года король отметил день рождения верхом — принял участие в военном параде. В последний раз такое было 37 годами ранее — тогда верхом на параде появилась Елизавета II. После этого королева отдала предпочтение карете.

"Лошадь — это целая жизнь!" Казахстан: не просто животное

"Лошадь — это не просто животное. Это целая жизнь", — до сих пор говорят в Казахстане. В прежние времена конь был спутником и другом для своего хозяина, мог согреть в холод, помочь по хозяйству и, конечно, был средством передвижения.

Конно-спортивная игра кок-бору © Vladimir Konstantinov/ Shutterstock/ FOTODOM

Нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев в 2021 году получил от главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова ахалтекинского жеребца. А еще в Казахстане проводятся большие скачки на приз президента.

Владислав Осипов