Статья

Атомные пропажи: как США теряли ядерное оружие

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США потеряло в Гималаях радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ) в ходе секретной операции в 1965 году, устройство так и не было найдено. Об этом рассказала газета The New York Times (NYT). ТАСС — о случаях утраты радиоактивных материалов Соединенными Штатами и опасности таких инцидентов

Редакция сайта ТАСС

Стратегический бомбардировщик В-52 © U.S. Airforce/ Getty Images

16 октября 1964 года КНР успешно испытала свой первый ядерный заряд, и технологический прогресс страны, согласно публикации NYT, вызывал у спецслужб Соединенных Штатов повышенный интерес. Для радиотехнического шпионажа за полигоном Лобнор на западе Китая группа альпинистов, отобранная ЦРУ, отправилась на вершину горы Нанда-Деви в Гималаях на территории Индии, чтобы установить на ней разведывательную аппаратуру. Питаться она должна была от компактного радиоизотопного термоэлектрического генератора SNAP-19C — 22-килограммового устройства размером с пляжный мяч, работавшего на плутонии. Делящийся материал нагревает термопары, преобразующие тепловую энергию в электрический ток. Хотя КПД такой "атомной батарейки" невысок, она способна работать десятилетиями. Подобные устройства используются в космических аппаратах (к примеру, зондах Voyager), марсоходе Curiosity.

Когда альпинисты готовились к штурму вершины, разразилась снежная буря. Операцию пришлось прервать и спуститься с горы, оставив там оборудование. Поисковые экспедиции в 1966, 1967 и 1968 годах результата не дали — предположительно, РИТЭГ, корпус которого сильно нагревался, растопил лед на склоне горы и провалился глубоко под него.

Экологи опасаются, что в случае разрушения корпуса SNAP-19C радиоактивный материал может заразить горные ручьи, воды которых питают верховья Ганга — священной для индуистов реки, главной водной артерии Индии.

Первая потеря

Бомба Mk 4 © Public Domain/ Wikimedia Commons

Наиболее известными случаями утраты Соединенными Штатами делящихся материалов (такие инциденты получили в США название Broken Arrow — "Сломанная стрела") являются происшествия времен холодной войны, когда Военно-воздушные силы США неоднократно теряли атомные бомбы в ходе боевого патрулирования и учебных полетов. В 2025 году исполнилось 75 лет со дня первого подобного случая. Специализированный портал The War Zone сообщает, что 13 февраля 1950 года шестимоторный стратегический бомбардировщик В-36 репетировал ядерный удар, намереваясь в качестве учебной цели "разбомбить" Сан-Франциско. Однако вскоре после взлета у самолета началось обледенение, а затем отказали три двигателя. Согласно инструкции экипаж сбросил бомбу Mk 4, которая упала в Тихий океан у побережья Канады и, как полагают специалисты, взорвалась. К счастью, бомба оказалась в учебном варианте, где плутониевый "запал" был заменен свинцовым макетом той же массы, поэтому мог сработать лишь заряд обычной взрывчатки. Однако, согласно данным из открытых источников, боеприпас содержал большое количество радиоактивного урана-238.

Бомбардировщик развернулся в сторону континента, экипаж из 17 человек покинул машину (из них пятеро не были найдены), а самолет упал в горах канадской провинции Британская Колумбия. Его обломки, найденные впоследствии, неоднократно изучались следователями, а также растаскивались любителями артефактов.

В 2016 году газета The Independent сообщила, что дайвер предположительно обнаружил фрагменты потерянной бомбы в районе океана, куда она упала. Военно-морской флот Канады собирался обследовать район находки.

В шаге от катастрофы

Инцидент, считающийся одним из наиболее серьезных, произошел 23 января 1961 года, когда в США шла операция Chrome Dome ("Хромированный купол") — полеты стратегических бомбардировщиков В-52, готовых нанести удар по СССР, с ядерным оружием на борту. Во время дозаправки в воздухе у В-52 американских ВВС началась утечка топлива из правого крыльевого бака. Крыло теряло топливо очень быстро — за три минуты вылилось около 17 т. Самолет стал неуправляемым, его конструкция начала разрушаться. Бомбардировщик покинули шесть членов экипажа, трое погибли. Обломки упали близ города Голдсборо (штат Северная Каролина).

Термоядерная бомба Mark 39 на месте крушения самолета B-52 близ Голдсборо, 1961 год © By United States Air Force/ Public Domain/ Wikimedia Commons

Пока В-52 разваливался в воздухе, из него выпали две термоядерные бомбы Mark 39 мощностью 3,8 мегатонны в тротиловом эквиваленте каждая — в 250 раз больше, чем у боеприпаса, уничтожившего Хиросиму. Одна из бомб угодила в болото и ушла на глубину более 50 м, часть ее делящихся материалов так и не нашли. Вторая сработала "по-боевому": у нее раскрылся парашют и разблокировались все предохранители, кроме последнего, который, как считают специалисты, также был способен отключиться из-за удара. Атомный взрыв не произошел по счастливой случайности.

16 января 1966 года был утрачен еще один В-52 — носитель ядерного оружия. Два восьмимоторных самолета взлетели с авиабазы в США и после боевого патрулирования над Средиземным морем легли на обратный курс. Во время заправки над Испанией один самолет из-за ошибки пилота напоролся на штангу топливозаправщика, которая пробила лонжерон. У стратегического бомбардировщика разрушилось крыло, а начавшийся пожар перешел по штанге на "летающий танкер". В результате оба самолета погибли, спастись удалось лишь четверым членам экипажа В-52 из семи. Три термоядерные бомбы упали на территории автономного сообщества Андалусия, заряды химической взрывчатки двух из них сработали, разбросав радиоактивный материал. Четвертая бомба упала в море, была обнаружена и извлечена спустя два месяца. В 2023 году испанские власти потребовали от Соединенных Штатов забрать радиоактивную землю с места падения боеприпасов.

Последний эпизод в длинной цепочке аварий американских самолетов, чреватых ядерной катастрофой, случился 21 января 1968 года. "Стратег" В-52 возвращался с боевого патрулирования над Северным Ледовитым океаном, когда в его кабине начался пожар: загорелась поролоновая подушка кресла одного из членов экипажа, которую обдувал слишком горячий воздух системы отопления. Экипаж не сумел потушить распространявшееся пламя и покинул машину. Бомбардировщик с термоядерными бомбами рухнул у берегов Гренландии, а их обломки вызвали радиоактивное загрязнение значительной территории. Один из четырех боеприпасов найти так и не удалось.

В 2008 году германский журнал Der Spiegel привел экспертное мнение, что за годы холодной войны ядерные державы утратили до 50 атомных боеприпасов, при этом не все из них находятся в безлюдной местности.

Космическое кладбище советских атомных спутников Научный журналист Михаил Котов рассказал, что в 1970–1988 годах на орбите трудились военные спутники СССР системы морской космической разведки и целеуказания "Легенда", оснащенные ядерной энергетической установкой электрической мощностью 3 кВт. Космические аппараты кружили на высоте 270 км, а по окончании срока службы переводились выше — до 1 тыс. км. По расчетам, они должны были находиться там 250 лет, однако уточненные расчеты показали, что спутники проведут на орбите захоронения порядка 2 тыс. лет. Сейчас там находится несколько десятков отслуживших свое космических разведчиков. "Ученые всего мира находятся в постоянном поиске новых решений в части более современных методов утилизации разного рода объектов, остатков, мусора, — сообщил Котов. — Пока же использование подобных "кладбищ" — это наиболее универсальный способ избавления от отработавших свой срок космических аппаратов". Показать еще

Спад напряженности

В 1960-е годы на вооружение Советского Союза и Соединенных Штатов начали поступать межконтинентальные баллистические ракеты, и полеты стратегических бомбардировщиков в рамках Chrome Dome прекратились. Однако Мировой океан продолжали патрулировать атомные подлодки с ракетным оружием, с которыми также происходили инциденты и аварии.

Леонид Брежнев и Ричард Никсон, 1972 год © Василий Егоров/ ТАСС

В 1970-е период острого противостояния двух сверхдержав сменился разрядкой в отношениях. В августе 1970 года между СССР и ФРГ был подписан Московский договор, фиксирующий принцип нерушимости границ стран Европы и отказ от любых территориальных претензий. В мае 1972-го впервые в послевоенный период Советский Союз посетил президент США Ричард Никсон. В результате переговоров с советским лидером Леонидом Брежневым был подписан договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1). Символом окончания холодной войны стал Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), подписанный Россией и США в 1991 году.

Виктор Бодров