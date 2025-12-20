ТАСС публикует видео доставки ответных угощений от Путина в пекарню "Машенька"

Редакция сайта ТАСС

© Роман Ромишевский/ ТАСС

ТАСС, 20 декабря. ТАСС публикует кадры, на которых запечатлен момент передачи новогодних угощений от президента России Владимира Путина хозяину пекарни "Машенька" в Люберцах.

На кадрах владелец пекарни с семьей встречают нарочного от главы государства с подарком у крыльца. В корзину вошли варенье, шоколад и другие угощения.

Это ответный подарок Путина владельцу "Машеньки" Денису Максимову, который ранее прислал продукцию своей пекарни российскому лидеру. Накануне Максимов обратился с вопросом о налоговых изменениях к президенту на прямую линию.

Максимов также рассказал, что приток посетителей в пекарню вырос сразу после его вопроса на прямую линию.

Ранее Кремль опубликовал видео, как Путин пробует выпечку, полученную из пекарни, и поздравляет ее владельца с наступающим Новым годом.