Калифорния, Гонконг, Ямайка, Тында: какие трагедии принес 2025 год

Прошедший 2025 год был полон происшествий. О смертоносных пожарах, трагических авиакатастрофах и разрушительных стихийных бедствиях — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court, Гонконг © Isaac Lawrence/ Getty Images

Как горел 2025 год

Начался прошлый год "огненно" — 7 января штат Калифорния охватили сразу шесть крупных пожаров. Бывшим президентом США Джо Байденом 8 января был объявлен режим масштабного стихийного бедствия — в округе Лос-Анджелеса общая площадь пожаров превысила 16 тыс. га. Их тушение осложнялось сухой и очень ветреной погодой, по разным оценкам, порывы достигали 36–45 м/с, а нехватка воды повысила уровень сложности тушения.

Для ликвидации пожаров, которые охватили Лос-Анджелес, Санта-Монику, Малибу, Пасадину, Сьерра-Мадре и другие районы, были привлечены сотрудники экстренных служб из штатов Вашингтон, Орегон, Невада и других. Огонь уничтожил более 12,3 тыс. строений, в том числе дома таких знаменитостей, как Пэрис Хилтон, Адам Броди, Мэнди Мур, Энтони Хопкинс, и многих других. Экономический ущерб оценивался в десятки миллиардов долларов, только страховым компаниям пришлось выплатить пострадавшим около $40 млрд. Общее количество погибших во время пожара — около 30 человек.

Не менее сильный пожар разгорелся и в американской политике: Дональд Трамп и Илон Маск раскритиковали политику Байдена и возложили ответственность за ситуацию на губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Сын Трампа также напомнил, что пожарная служба Лос-Анджелеса в 2022 году пожертвовала часть своего оборудования Украине.

Последствия пожаров, Калифорния © Mario Tama/ Getty Images

Закончился 2025 год тоже трагедией. 26 ноября в районе Гонконга Тай По в комплексе Wang Fuk Court начался сильный пожар, охвативший семь из восьми многоэтажных зданий. Для косметического ремонта на высотках были установлены бамбуковые строительные леса — именно они и были охвачены пламенем.

Пожар пятого уровня сложности тушили более 760 пожарных. Около 4 тыс. человек были размещены в центре временного содержания, гостиницах и временном жилье, которое предоставило жилищное бюро Гонконга. По меньшей мере погибло 160 человек, без жилища осталось порядка 5 тыс. человек.

Тысячи жителей и гостей Гонконга приходили к жилому комплексу, где образовался своеобразный мемориал, — там оставляли цветы, бутылки с водой и игрушки в память о погибших детях. Рядом расположился стенд с бумажными журавликами — традиционным символом бессмертия.

Мемориал жертвам пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court, Гонконг © Евгений Пахомов/ ТАСС



Ущерб составил более 5 млрд гонконгских долларов (более $642 млн) без учета убытков, вызванных отменой мероприятий из-за траура в городе. По официальным данным, фонд поддержки выплатил семьям погибших по 200 тыс. гонконгских долларов ($25,7 тыс.), а также дополнительно 50 тыс. гонконгских долларов ($6,4 тыс.) для покрытия расходов на похороны. Кроме того, пострадавшие от пожара домохозяйства получат по 100 тыс. гонконгских долларов ($12,8 тыс.) помощи. Все погорельцы бесплатно обеспечены жильем.

Трагические крушения

12 июня прошлого года самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India должен был лететь в Лондон, но сразу после взлета рухнул на общежитие для врачей в жилом районе у города Ахмедабад на западе Индии. На борту самолета находилось 242 человека, включая членов экипажа, — выжить удалось одному пассажиру. Перед крушением командир экипажа сообщил диспетчерам, что двигатели не вырабатывают необходимую тягу.

Самолет находился в эксплуатации более 11 лет. Капитаном был 60-летний летчик Сумит Сабгарвал, который имел 8,2 тыс. часов летного опыта. Вторым пилотом на рейсе был 26-летний Клайв Кундер, который только начинал карьеру в авиации. В составе экипажа были еще 10 человек — бортпроводники и бортпроводницы в возрасте от 22 до 30 лет.

Предварительной причиной крушения стало внезапное отключение подачи топлива в оба двигателя сразу, что подтверждают записи разговора двух пилотов непосредственно перед самим крушением самолета.

Исследование места крушения самолета Boeing 787 Dreamliner, Ахмедабад © Ritesh Shukla/ Getty Images

24 июля в Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында.

На борту находилось 48 человек, включая 6 членов экипажа и 1 гражданина Китая, — все погибли. В регионе был введен режим ЧС и объявлен трехдневный траур.

Самолет не вышел на связь в контрольной точке в нескольких километрах от пункта назначения. Он не подавал сигналов бедствия и пропал с радаров после захода на второй круг для посадки. К месту пропажи были направлены спасатели и борт Росавиации, которые нашли обломки самолета в 15:26 по местному времени на склоне горы в 16 км от Тынды. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) провел расследование крушения, а Следственным комитетом было заведено дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного судна.

В ходе следствия не было найдено технических неисправностей или проблем с топливом, а погодные условия позволяли безопасно совершить посадку. Приоритетной версией остается ошибка в действиях экипажа, а из опубликованного отчета МАК следует, что один из членов экипажа просил "проверить высоту" незадолго до крушения Ан-24. Расследование уголовного дела продолжается.

Потрясло и затопило

В конце марта — начале апреля 2025 года несколько мощных землетрясений произошли в Мьянме, а их толчки ощущались в Таиланде, Вьетнаме, Китае, Бангладеш и Малайзии. По различным данным, магнитуда землетрясений варьировалась от 6,4 до 8,2. В Мьянме были разрушены мосты, закрыты аэропорты, фиксировались нарушения в работе интернета, объявлен режим ЧС.

Число жертв достигло почти 4 тыс., пострадали более 5 тыс., сотни человек числились пропавшими. В Мьянму прибыли силы МЧС РФ. Отделения неотложной помощи были переполнены людьми, которые получили травмы различной степени тяжести.

Землетрясения затронули и другие страны. В Таиланде число жертв перевалило за 40, более 50 числились пропавшими без вести. В Бангкоке был объявлен режим ЧП, в аэропортах запретили осуществлять полеты, а движение поездов по всей стране было приостановлено. Среди туристов пострадавших не было.

Разбор завалов после землетрясения, Мьянма © Ирина Вельматова/ ТАСС

В октябре 2025 года тропический ураган "Мелисса" накрыл страны Карибского бассейна. В пиковые часы скорость ветра составляла 295 км/ч, а по уровню интенсивности "Мелисса" превзошла американскую "Катрину", ставшую в 2005 году самым страшным стихийным бедствием в истории США.

Жертвами урагана "Мелисса" на Ямайке стали по меньшей мере 32 человека, эвакуированы не менее 50 тыс. Около 116 тыс. строений на острове получили серьезные и катастрофические повреждения. Ущерб, нанесенный экономике островного государства, оценивается в несколько миллиардов долларов. Сильно пострадала и территория Гаити: было разрушено около 200 домов, 43 человека погибло и более 10 — числились пропавшими без вести.

Последствия урагана "Мелисса", Ямайка © AP Photo/ Matias Delacroix

На Кубе и в Доминиканской республике также не обошлось без жертв. До того, как "Мелисса" пришла на порог Кубы, власти успели эвакуировать 750 тыс. человек, к спасению людей были привлечены военные, а гуманитарная помощь стала поступать в страну еще до прихода урагана. В Доминикане же "Мелисса" уничтожила не менее 750 жилых домов, оставив без крыши над головой около 4 тыс. человек. Более 1 млн доминиканцев остались без доступа к пресной воде из-за аварий в системах водоснабжения.

Виктория Васильева