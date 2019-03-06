Мутко отметил право жителей Дагестана оценивать искусство, исходя из их традиций

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Жители Республики Дагестан в праве самостоятельно принимать решение о том, как относиться к тем или иным произведениям искусства, исходя из своего уклада жизни и традиций. Такое мнение высказал после заседания президиума совета по делам национальностей вице-премьер Виталий Мутко, отвечая на вопрос журналистов о реакции в регионе на постановку Ивана Житкова "Охота на мужчин".

Ранее актер и продюсер спектакля "Охота на мужчин" Житков извинился за неумышленное оскорбление зрителей после критики своей постановки в Дагестане. В министерстве культуры региона призвали предпринимателей, занимающихся организацией гастрольных туров, учитывать особенности региона при организации культурно-массовых мероприятий, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя критику постановки в Дагестане, заявил, что российское законодательство едино для всей территории страны, однако у разных регионов есть свои национальные традиции, которые нельзя не учитывать.

"Давайте дадим гражданам и жителям Дагестана самим разобраться [в отношении к этой постановки] и не будем давать никаких оценок. Есть республика с определенными традициями и укладом жизни, где есть авторитетные люди, есть свои моральные авторитеты, правила. Им не должен никто ничего диктовать", - сказал вице-премьер.

При этом Мутко пояснил, что это касается не только Дагестана, но и других регионов России. Он также призвал авторов постановок самим "поддерживать определенный уровень" своих работ.