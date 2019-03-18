Путин вместе с крымчанами отпраздновал годовщину воссоединения Крыма с Россией

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Крыма с пятилетней годовщиной воссоединения с Россией.
Глава государства посетил два главных города полуострова - Севастополь и Симферополь. Путин принял участие в церемонии запуска новых энергоблоков двух ТЭС и посетил мемориальный комплекс "Малахов курган", где осмотрел музейную экспозицию, посвященную подвигу российских солдат в Крымской войне.
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Российский лидер пообщался с представителями общественности Крыма, обсудив с ними ряд важных для региона вопросов. Путин также встретился с главой делегации французских политиков Тьерри Мариани, который приехал в РФ на торжества по случаю пятилетия Крымской весны.
В конце насыщенного для президент РФ выступил с речью на открытии праздничного концерта.
На полную мощность
Президент России дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность. Выступая на официальной церемонии пуска новых энергоблоков, Путин подчеркнул, что "сделан еще один важный шаг в укреплении энергетической безопасности Крымского полуострова, да и всего юга Российской Федерации, в развитии экономики и инфраструктуры региона".
Глава государства напомнил, что в 2014 году собственная генерация в Крыму составляла 160 МВт, что было "недостаточно даже с учетом поставок с Украины". После запуска новых энергоблоков двух ТЭС - в Севастополе и в Симферополе - их общая мощность увеличилась до 940 МВт. "Сегодня общий объем энергопотребления в Крыму составляет где-то 1000-1100 МВт", - отметил Путин. Всего же с учетом поставок электроэнергии по энергомосту из общей энергетической системы России общий энергетический ресурс Крыма и Севастополя составит порядка 2070 МВт.
Позднее на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя президент РФ пообещал, что обязательно будет решен и вопрос снабжения Крыма водой. В этой сфере рассматриваются разные варианты - "и строительство новых водоводов, и бурение, и опреснение для промышленных нужд прежде всего". Однако при этом он признал, что "на сегодняшний день технологии опреснения воды очень дорогие".
Санкции помогли
Глава государства встретился с главой находящейся в Крыму делегации французских политиков, президентом ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани. На встрече Путин высказался за нормализацию отношений между Россией и европейскими странами, в том числе Францией.
Затронув тему взаимных санкций, введенных после вхождения Крыма в состав России в 2014 году, президент подчеркнул, что РФ снимет ответные санкции в случае, если ЕС отменит свои ограничения в области сельского хозяйства. Путин признал, что его слова не порадуют российских сельхозпроизводителей, "но я вынужден вам сказать, что если европейские санкции будут сняты, то, конечно, мы со своей стороны будем вынуждены снять ответные меры, потому что не будет изначальных причин, по которым они были введены".
По мнению Путина, введение санкций не сыграло никому на руку, хотя он признал, что рестрикции стали стимулом, который помог отечественным сельхозтоваропроизводителям освоить свой рынок. Учитывая это, зарубежным товаропроизводителям будет сложно отвоевать свои бывшие позиции на российском рынке, указал президент.
Говоря об антироссийских санкциях в целом, он отметил, что "эти ненормальные экономические отношения", испорченные по политическим соображениям или из-за недобросовестной конкуренции, "в конечном итоге наносят ущерб всем".
Встреча с общественностью
Около полутора часов президент РФ отвечал на вопросы представителей общественности Крыма и Севастополя. Был затронут ряд важных для региона тем - от предоставления жилья отставным военным и цен на продукты до работы в Крыму музеев и театров.
Говоря о развитии в Крыму туристической отрасли, Путин не исключил возможности предусмотреть специальные меры в программах социально-экономического развития региона. С открытием нового аэропорта в Симферополе, запуском автомобильной части Крымского моста и вводом в конце текущего года железнодорожной части турпоток в Крым может возрасти, считает президент. Однако при этом он заявил, что туристический сектор Крыма должен существенно повысить качество услуг.
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Затронув тему обеспечения жильем военнослужащих Крыма и Севастополя, Путин заверил, что обязательно изучит, как эти вопросы решаются на полуострове, в том числе как работает военная ипотека. Он также пообещал найти деньги для решения проблемы обеспечения жильем бывших военных в Севастополе. Необходимые 400 млн рублей для этого будут направлены в регион, заверил глава государства, отвечая на жалобу одного из участников встречи - военнослужащего в отставке.
Отреагировав на слова одной из участниц встречи о высоких ценах на продукты питания в Крыму, Путин отметил, что решить эту проблему возможно за счет развития локального сельского хозяйства, а также улучшения транспортной доступности региона. "Надеюсь, это произойдет после того, как заработает Крымский мост, включая его железнодорожную составляющую", - сказал он.
Президент пообещал крымчанам и поддержку в сфере культуры. Так, он заверил одну из участниц встречи, что обратит внимание министра культуры РФ на проводящийся в Крыму фестиваль семейного и духовно-нравственного кино "Святой Владимир". Он предположил, что поддержка фестивалю может быть оказана из Фонда кино.
Синагога и мечеть
На встрече Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя президенту рассказали о завершении строительства синагоги на месте, где во время Великой Отечественной войны происходили расстрелы евреев. Президент РФ выступил с инициативой пригласить на открытие синагоги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Ранее он сообщил, что уже пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на открытие Соборной мечети в Крыму и его турецкий коллега отнесся к этому положительно. "Давайте пригласим еще премьер-министра Израиля, пусть приезжает на открытие синагоги", - заявил российский лидер.
На замечание о том, что при строительстве синагоги возникла небольшая задержка из-за финансовых проблем, Путин отреагировал шуткой: "У евреев проблемы с финансами! Это только в Крыму возможно!" "Вообще еврейская община в России вносит огромный вклад в развитие страны. Я рассчитываю на то, что и евреи в Крыму будут играть такую же позитивную роль", - отметил президент, напомнив, что "иудаизм относится к числу традиционных конфессий" в РФ.
Праздничный концерт
После встречи с представителями общественности президент РФ выступил с речью на открытии праздничного концерта, посвященного пятилетию воссоединения полуострова с Россией. Глава государства поздравил собравшихся с этой датой и подчеркнул, что Крымская весна вошла в историю и сознание людей и стала возможной благодаря историческому референдуму, в котором жители региона приняли участие и проголосовали за это историческое решение.
Путин поблагодарил жителей Крыма за то, что они, "находясь вне рамок российской государственности, многие и многие годы, на протяжение десятилетий сохранили в своем сердце и пронесли через эти годы любовь к нашей Родине, к России". Обращаясь к собравшимся на площади Ленина в Симферополе, глава государства заметил, что события пятилетней давности не только привели к невероятному подъему патриотизма по всей России, но и показали силу правды и справедливости.
Президент добавил, что за прошедшую пятилетку было многое сделано. "Но предстоит сделать гораздо больше, созданы только базовые условия для развития, но мы сделаем все, добьемся всех поставленных перед собой целей, решим все задачи, потому что есть главное условие, - сказал Путин. - Оно заключается в том, что мы вместе".