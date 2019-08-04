В ОБСЕ обеспокоены совершенными в США убийствами на почве ненависти к мигрантам

ВАРШАВА, 4 августа. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ обеспокоено совершенными в США на почве ненависти преступлениями. Соответствующее заявление глава Бюро Ингибьерг Сольрун Гисладоттир разместила в воскресенье в своем Twitter .

Хронология громких инцидентов со стрельбой в США за последние 10 лет

"Я глубоко обеспокоена тем, что убийства в Эль-Пасо, вероятно, были мотивированы ненавистью к иммигрантам, и призываю власти США расследовать эти террористические акты как преступления на почве ненависти", - написала глава БДИПЧ ОБСЕ. "Мои мысли сегодня о жертвах и их семьях в Эль-Пасо и Дейтоне", - добавила она.

Стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо открыл утром в субботу 21-летний белый мужчина. Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.

Позднее, в ночь на воскресенье в центре американского Дейтона произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере девять человек погибли и 26 пострадали. Стрелок был ликвидирован.