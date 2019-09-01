В России начинается новый учебный год

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Занятия во многих российских школах начнутся со 2 сентября, в этом году День знаний выпал на воскресенье, однако каждый регион вправе самостоятельно определять дату начала уроков. С праздником школьников, родителей и учителей поздравила министр просвещения России Ольга Васильева, слова которой приводит пресс-служба министерства.

День знаний - очень значимый праздник для детей, их родителей и учителей, отметила Васильева. "Желаю в новом учебном году каждой из более чем 42 тыс. российских школ стать территорией совместного диалога учителей и родителей. От взаимопонимания и включения в образовательный процесс во многом зависит атмосфера, в которой находятся наши дети", - подчеркнула министр.

В этом году с началом рабочей недели учебный год стартует в Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской, Ярославской, Костромской областях и Крыму, Республике Мордовия, в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа, за исключением Северной Осетии. В Северной Осетии занятия начнутся с 4 сентября в связи с мероприятиями в память о жертвах теракта в Беслане в 2004 году.

Пресс-секретарь министра просвещения России Андрей Емельянов ранее сообщил ТАСС, что в плане даты никаких указаний, когда начинать учебный год, от министерства не будет.

Всего в школу в 2019 году пойдут свыше 16,5 млн учеников, в том числе 1,9 млн первоклассников. По данным Минобрнауки, почти 496 тыс. студентов зачислены на бюджетные места в российские вузы в 2019 году, из них более 35 тыс. человек - на целевое обучение. Всего в вузах РФ обучаются порядка 4,1 млн человек, 90% учатся в государственных образовательных организациях высшего образования, из них на бакалавриате - 2,9 млн человек, специалитете - 700 тыс., в магистратуре - 530 тыс., в аспирантуре - 90 тыс. Доля обучающихся по очной форме составляет 2,36 млн человек (57,5%), за счет бюджетных средств учатся 1,4 млн (59%).

Мобильники - вне школы

В новом учебном году на мобильные в школах ввели ограничение. Рабочая группа из представителей Роспотребнадзора, Минпросвещения, Рособрнадзора и Российской академии образования подготовила рекомендации о порядке использования телефонов в школах, они были разосланы в регионы. Авторы документа предлагают переводить гаджеты на беззвучный режим при входе в учебные заведения, ограничить использование школьниками мобильных во время уроков. Школы при необходимости могут создавать места хранения телефонов.

"Мы рекомендуем четко и жестко исключить использование мобильных телефонов во время учебного <…> процесса", - сказала Васильева на Общероссийском родительском собрании. По ее словам, введение ограничения связано с заботой о здоровье ребенка. Министр считает, что первый год инициатива вызовет непонимание. "Предполагаю, будет сложно, очень сложно", - считает Васильева.

При этом, по словам министра, Москва не согласилась принимать данные рекомендации, аргументировав это тем, что школам "нужны мобильные телефоны в учебном процессе".

Ограничение не коснется детей, которые нуждаются в пользовании устройствами по состоянию здоровья, например, для мониторинга сахара крови при сахарном диабете, а также педагогических работников и родителей.

Шахматы

Минпросвещения заинтересовано в развитии программ шахматного образования. Так, Васильева в интервью программе "Время" на Первом канале в августе отметила: "Игра в шахматы способствует развитию математических способностей ребенка, его более яркому раскрытию".

Сегодня более чем в 18 тыс. школ России проводятся занятия по шахматам, это 48% от их общего количества. В 2016/17 учебном году показатель составлял 35%. Занятия по шахматам проходят как в рамках обязательных учебных предметов (6%), так и в процессе внеурочной деятельности (32%).

В перспективе, как сообщает пресс-служба Минпросвещения, шахматное образование будет доступно во всех школах со второго класса в формате внеурочной деятельности.

Школьное питание

В апреле замминистра просвещения Татьяна Синюгина сообщила, что порядка 75% учеников российских школ не получают двухразовое горячее питание, почти 40% - даже разовое.

В ходе апрельского отчета премьер-министра Дмитрия Медведева в Госдуме было предложено разработать законопроект о горячем питании в школах. Инициатива была поддержана премьером.

На заседании итоговой коллегии Минпросвещения в июне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, то законопроект об обеспечении детей горячим питанием в школах почти готов к внесению в нижнюю палату парламента. Она добавила, что проект потребует перед первым и вторым чтениями в Госдуме соответствующей рассылки и согласования, так как "тема чувствительна, финансово емка, и здесь важно принять правильное решение, поскольку она затрагивает компетенцию субъектов".

Смены

Проблема обучения в школах в две и три смены продолжает оставаться актуальной. В 2018-2019 учебном году в одну смену работали 74,2% школ или около 31 тыс. учебных заведений. Такие данные приводятся в докладе правительства РФ Федеральному собранию о реализации государственной политики в сфере образования.

Согласно данным, численность учащихся в одну смену возросла на 353,4 тыс. человек и составила около 13,6 млн. Снизилось количество школ, работающих в две смены, - с 8,4 тыс. в 2017 году до 8,3 тыс. школ в 2018 году, при этом численность обучающихся во вторую смену составила 2 млн. человек. В 113 школах РФ (16,6 тыс. детей) дети учились в три смены.

При этом, количество работающих в одну смену школ с 2014 по 2018 год выросло на 3,7%, однако свыше 40% общеобразовательных организаций в Чечне, Югре, Туве и Дагестане продолжают заниматься в две смены, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году", опубликованном в начале лета на сайте Роспотребнадзора. В целом по России отмечалась положительная динамика числа учреждений, занимающихся в одну смену. Однако только в Москве удалось добиться организации односменного режима работы всех школ, отмечают авторы доклада.

Как сообщил ранее ТАСС статс-секретарь - замминистра просвещения РФ Павел Зенькович, решение вопроса с обучением во вторую смену в школах РФ является более долгосрочным вопросом, нежели отказ от третьей смены, и во многом зависит от демографической ситуации в регионах. Он отметил, что в приоритете пока отмена третьей смены, для чего есть конкретные сроки. В рамках нацпроекта "Образование" в России будет ликвидировано обучение в 3-ю смену к концу 2021 г.