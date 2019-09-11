Москалькова отметила роль института омбудсмена в обмене удерживаемыми лицами с Украиной

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова отметила важную роль института уполномоченного в акции по обмену удерживаемыми лицами с Украиной. Соответствующее заявление она сделала в среду во Владивостоке на Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина".

"Я приехала после участия в важной крупномасштабной, пожалуй первой, исторической за последние три года гуманитарной акции, связанной с обменом российских и украинских граждан, которые были в заключении. И как никогда и государство ощутило, и мы поняли, как важен наш институт именно во взаимодействии со спецслужбами, с обществами гражданского сообщества. Мы смогли вернуть 70 человек в свои семьи, родным и близким, которые на протяжении трех лет мне лично звонили в отчаянии, потеряв надежду вновь увидеть своих близких. <…> Благодаря президенту Российской Федерации [Владимиру Путину], президенту Украины [Владимиру Зеленскому] мы нашли возможность <…> работать на деэскалацию отношений между двумя государствами", - сказала Москалькова.

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений. В свою очередь, сообщая о телефонном разговоре с президентом России, украинский лидер Владимир Зеленский назвал состоявшийся обмен "первым шагом к разблокированию диалога с РФ".