Выходные против коронавируса. В России начинаются девять нерабочих дней

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Выходные, которые начинаются в России в субботу, на этот раз продлятся больше недели - по 5 апреля. Это необходимо, чтобы снизить темпы распространения в стране коронавирусной инфекции - накануне число заразившихся превысило 1 тыс. человек.
Выступая с обращением к россиянам 25 марта, президент Владимир Путин подчеркнул, что безопаснее всего сейчас - просто "побыть дома". Именно этого ждут власти от жителей страны в ближайшие дни.
Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это не выходные "в классическом понимании этого слова", нерабочие дни вводятся, чтобы минимизировать контакты между людьми. По его словам, продолжение работы и обучения в удаленном формате "не только не запрещается <...>, но приветствуется".
А вот от многих привычных развлечений в эти дни придется отказаться. К этому призвал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он признал, что властям приходится принимать жесткие решения, и попросил граждан отнестись к ним с пониманием. Упреждающие меры, подчеркнул он, позволили России выиграть время для подготовки к борьбе с коронавирусом и использовать только те практики, которые хорошо зарекомендовали себя в других странах.
Выходные дома
Остаться дома россиян должны побудить не только призывы властей, но и ограничения в работе магазинов, ресторанов, развлекательных заведений.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал всем регионам с 28 марта по 5 апреля закрыть для посетителей кафе и рестораны (они смогут торговать едой навынос или доставлять заказы), салоны красоты и подобные им учреждения, а также большинство непродовольственных магазинов. Уже закрыты культурные и развлекательные учреждения, бассейны и фитнес-клубы, а стоматологам разрешено оказывать только экстренную помощь.
В большинстве случаев россиян просят не посещать и религиозные учреждения. Более того, в Санкт-Петербурге на время введен прямой запрет на их посещение.
Власти Москвы решили закрыть и крупнейшие парки, в том числе ВДНХ и "Зарядье". Парк Горького, "Царицыно", "Коломенское", "Сокольники" и "Кусково" также будут недоступны. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев парки не закрывать не стал, но пообещал следить, чтобы они не были переполнены гуляющими, и посоветовал при выходе на улицу надевать медицинские маски.
Работа не остановится
Многие россияне продолжат работать, в том числе в удаленном режиме. Указ о внеплановых нерабочих днях не распространяется на медицинские учреждения и аптеки, а также организации, работу которых просто невозможно остановить, например компании в сфере энергетики, строительства, коммунального хозяйства.
Будут работать и те, кто обеспечивает жителей продуктами и товарами первой необходимости, производители средств индивидуальной защиты и дезинфекции, лекарств и медицинских изделий, материалов и комплектующих для них. Сотрудники социальных фондов, которые выплачивают пособия и пенсии, также продолжат работать, но по предварительной записи. В Москве предварительно записываться придется и в "Мои документы", и во все органы власти и государственные учреждения - и только в том случае, если удаленно получить нужную услугу невозможно.
На следующей неделе будут открыты магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости, а также офисы банков. Из отделений "Почты России" с 30 марта по 1 апреля останутся работать только круглосуточные. Мэр Москвы Сергей Собянин также разрешил продолжить работу салонам сотовой связи и зоомагазинам.
В Минтруде разъяснили, что дни с 30 марта по 3 апреля не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере. Работники со сдельной оплатой должны получить компенсацию, размер которой определяется документами организации, где он трудится.
Власти и СМИ
Не покинут посты чиновники и журналисты - из методических рекомендаций Минтруда следует, что руководители органов власти и средств массовой информации сами смогут определять численность служащих и сотрудников, которые будут обеспечивать бесперебойную работу этих организаций. Во многих из них, впрочем, часть работников уже перешли на "удаленку".
Представители федеральных изданий уже рассказали, что продолжат работать в штатном режиме. В случае с агентством ТАСС это значит круглосуточно.
"Агентство ТАСС всегда работает в ежедневном круглосуточном режиме, вне зависимости от выходных и праздничных дней, оперативно обеспечивая своих подписчиков и читателей последними новостями и другой актуальной информацией", - сказал заместитель генерального директора, главный редактор ТАСС Михаил Петров.
Выходные после выходных
Для некоторых и без того длинные выходные затянутся на месяцы. Премьер-министр Мишустин поручил с 28 марта до 1 июня закрыть государственные и ведомственные гостиницы, санатории, пансионаты, детские лагеря и объекты на курортах.
В южных регионах России, которые традиционно пользуются популярностью у желающих отдохнуть, уже начали выполнять поручение премьер-министра: новых гостей не принимают, развлекательные мероприятия отменены, на территории курортных комплексов работают только продуктовые магазины и аптеки.
В поручении особо подчеркивается, что власти регионов должны рекомендовать жителям в целом ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.