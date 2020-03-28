Выходные против коронавируса. В России начинаются девять нерабочих дней

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Выходные, которые начинаются в России в субботу, на этот раз продлятся больше недели - по 5 апреля. Это необходимо, чтобы снизить темпы распространения в стране коронавирусной инфекции - накануне число заразившихся превысило 1 тыс. человек.

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Выступая с обращением к россиянам 25 марта, президент Владимир Путин подчеркнул, что безопаснее всего сейчас - просто "побыть дома". Именно этого ждут власти от жителей страны в ближайшие дни. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это не выходные "в классическом понимании этого слова", нерабочие дни вводятся, чтобы минимизировать контакты между людьми. По его словам, продолжение работы и обучения в удаленном формате "не только не запрещается <...>, но приветствуется". А вот от многих привычных развлечений в эти дни придется отказаться. К этому призвал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он признал, что властям приходится принимать жесткие решения, и попросил граждан отнестись к ним с пониманием. Упреждающие меры, подчеркнул он, позволили России выиграть время для подготовки к борьбе с коронавирусом и использовать только те практики, которые хорошо зарекомендовали себя в других странах. Выходные дома Остаться дома россиян должны побудить не только призывы властей, но и ограничения в работе магазинов, ресторанов, развлекательных заведений.

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал всем регионам с 28 марта по 5 апреля закрыть для посетителей кафе и рестораны (они смогут торговать едой навынос или доставлять заказы), салоны красоты и подобные им учреждения, а также большинство непродовольственных магазинов. Уже закрыты культурные и развлекательные учреждения, бассейны и фитнес-клубы, а стоматологам разрешено оказывать только экстренную помощь. В большинстве случаев россиян просят не посещать и религиозные учреждения. Более того, в Санкт-Петербурге на время введен прямой запрет на их посещение. Власти Москвы решили закрыть и крупнейшие парки, в том числе ВДНХ и "Зарядье". Парк Горького, "Царицыно", "Коломенское", "Сокольники" и "Кусково" также будут недоступны. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев парки не закрывать не стал, но пообещал следить, чтобы они не были переполнены гуляющими, и посоветовал при выходе на улицу надевать медицинские маски. Работа не остановится Многие россияне продолжат работать, в том числе в удаленном режиме. Указ о внеплановых нерабочих днях не распространяется на медицинские учреждения и аптеки, а также организации, работу которых просто невозможно остановить, например компании в сфере энергетики, строительства, коммунального хозяйства.

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Будут работать и те, кто обеспечивает жителей продуктами и товарами первой необходимости, производители средств индивидуальной защиты и дезинфекции, лекарств и медицинских изделий, материалов и комплектующих для них. Сотрудники социальных фондов, которые выплачивают пособия и пенсии, также продолжат работать, но по предварительной записи. В Москве предварительно записываться придется и в "Мои документы", и во все органы власти и государственные учреждения - и только в том случае, если удаленно получить нужную услугу невозможно. На следующей неделе будут открыты магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости, а также офисы банков. Из отделений "Почты России" с 30 марта по 1 апреля останутся работать только круглосуточные. Мэр Москвы Сергей Собянин также разрешил продолжить работу салонам сотовой связи и зоомагазинам. В Минтруде разъяснили, что дни с 30 марта по 3 апреля не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере. Работники со сдельной оплатой должны получить компенсацию, размер которой определяется документами организации, где он трудится. Власти и СМИ Не покинут посты чиновники и журналисты - из методических рекомендаций Минтруда следует, что руководители органов власти и средств массовой информации сами смогут определять численность служащих и сотрудников, которые будут обеспечивать бесперебойную работу этих организаций. Во многих из них, впрочем, часть работников уже перешли на "удаленку".

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