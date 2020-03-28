{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Выходные против коронавируса. В России начинаются девять нерабочих дней

Выходные дни ввели на ближайшей неделе, чтобы люди максимально оставались дома
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Выходные, которые начинаются в России в субботу, на этот раз продлятся больше недели - по 5 апреля. Это необходимо, чтобы снизить темпы распространения в стране коронавирусной инфекции - накануне число заразившихся превысило 1 тыс. человек.

На эту тему
Не надеясь на авось. Владимир Путин предложил комплекс мер поддержки в условиях пандемии

Выступая с обращением к россиянам 25 марта, президент Владимир Путин подчеркнул, что безопаснее всего сейчас - просто "побыть дома". Именно этого ждут власти от жителей страны в ближайшие дни.

Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это не выходные "в классическом понимании этого слова", нерабочие дни вводятся, чтобы минимизировать контакты между людьми. По его словам, продолжение работы и обучения в удаленном формате "не только не запрещается <...>, но приветствуется".

А вот от многих привычных развлечений в эти дни придется отказаться. К этому призвал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он признал, что властям приходится принимать жесткие решения, и попросил граждан отнестись к ним с пониманием. Упреждающие меры, подчеркнул он, позволили России выиграть время для подготовки к борьбе с коронавирусом и использовать только те практики, которые хорошо зарекомендовали себя в других странах.

Выходные дома

Остаться дома россиян должны побудить не только призывы властей, но и ограничения в работе магазинов, ресторанов, развлекательных заведений.

На эту тему
Беспрецедентные, но необходимые: какие меры против коронавируса приняли власти Москвы

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал всем регионам с 28 марта по 5 апреля закрыть для посетителей кафе и рестораны (они смогут торговать едой навынос или доставлять заказы), салоны красоты и подобные им учреждения, а также большинство непродовольственных магазинов. Уже закрыты культурные и развлекательные учреждения, бассейны и фитнес-клубы, а стоматологам разрешено оказывать только экстренную помощь.

В большинстве случаев россиян просят не посещать и религиозные учреждения. Более того, в Санкт-Петербурге на время введен прямой запрет на их посещение.

Власти Москвы решили закрыть и крупнейшие парки, в том числе ВДНХ и "Зарядье". Парк Горького, "Царицыно", "Коломенское", "Сокольники" и "Кусково" также будут недоступны. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев парки не закрывать не стал, но пообещал следить, чтобы они не были переполнены гуляющими, и посоветовал при выходе на улицу надевать медицинские маски.

Работа не остановится

Многие россияне продолжат работать, в том числе в удаленном режиме. Указ о внеплановых нерабочих днях не распространяется на медицинские учреждения и аптеки, а также организации, работу которых просто невозможно остановить, например компании в сфере энергетики, строительства, коммунального хозяйства.

На эту тему
Как будут работать российские курорты и общепит в условиях пандемии

Будут работать и те, кто обеспечивает жителей продуктами и товарами первой необходимости, производители средств индивидуальной защиты и дезинфекции, лекарств и медицинских изделий, материалов и комплектующих для них. Сотрудники социальных фондов, которые выплачивают пособия и пенсии, также продолжат работать, но по предварительной записи. В Москве предварительно записываться придется и в "Мои документы", и во все органы власти и государственные учреждения - и только в том случае, если удаленно получить нужную услугу невозможно.

На следующей неделе будут открыты магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости, а также офисы банков. Из отделений "Почты России" с 30 марта по 1 апреля останутся работать только круглосуточные. Мэр Москвы Сергей Собянин также разрешил продолжить работу салонам сотовой связи и зоомагазинам.

В Минтруде разъяснили, что дни с 30 марта по 3 апреля не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере. Работники со сдельной оплатой должны получить компенсацию, размер которой определяется документами организации, где он трудится.

Власти и СМИ

Не покинут посты чиновники и журналисты - из методических рекомендаций Минтруда следует, что руководители органов власти и средств массовой информации сами смогут определять численность служащих и сотрудников, которые будут обеспечивать бесперебойную работу этих организаций. Во многих из них, впрочем, часть работников уже перешли на "удаленку".

На эту тему
Компании меняют логотипы из-за коронавируса. Показываем самые интересные в подборке

Представители федеральных изданий уже рассказали, что продолжат работать в штатном режиме. В случае с агентством ТАСС это значит круглосуточно.

"Агентство ТАСС всегда работает в ежедневном круглосуточном режиме, вне зависимости от выходных и праздничных дней, оперативно обеспечивая своих подписчиков и читателей последними новостями и другой актуальной информацией", - сказал заместитель генерального директора, главный редактор ТАСС Михаил Петров.

Выходные после выходных

Для некоторых и без того длинные выходные затянутся на месяцы. Премьер-министр Мишустин поручил с 28 марта до 1 июня закрыть государственные и ведомственные гостиницы, санатории, пансионаты, детские лагеря и объекты на курортах.

В южных регионах России, которые традиционно пользуются популярностью у желающих отдохнуть, уже начали выполнять поручение премьер-министра: новых гостей не принимают, развлекательные мероприятия отменены, на территории курортных комплексов работают только продуктовые магазины и аптеки.

В поручении особо подчеркивается, что власти регионов должны рекомендовать жителям в целом ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 100 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС