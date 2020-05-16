Новые минимумы, надежды Минтранса, проверки СК. Главное о коронавирусе за 16 мая

Россия
- Всего зафиксировано 272 043 случая заражения, из них новых — 9 200. Это самый низкий показатель с 1 мая. За сутки умерли 119 человек, за весь период — 2 537.
- Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле, внутренние перевозки могут начать восстанавливаться уже в середине июня.
- В МВД пояснили, в каких случаях бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом. Среди них — уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию.
- В окружении протоиерея Димитрия Смирнова опровергли информацию о его подключении к ИВЛ. Протоиерей 8 мая был госпитализирован с пневмонией, у него коронавирус.
- СК начал проверки по фактам невыплат компенсаций медикам в более чем 10 регионах.
- Вакцину от коронавируса в России могут зарегистрировать в августе.
Москва
- Всего зафиксировано 138 969 случаев заражения, из них новых — 3 505.
- Говорить об ослаблении режима самоизоляции можно будет с середины следующей недели, заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Мир
- Всего зафиксировано более 4,4 млн случаев заражения, умерли более 303 тыс. человек (подсчеты ТАСС).
- В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 102 человека — это минимум за два месяца.