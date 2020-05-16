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Пандемия коронавируса нового типа

Новые минимумы, надежды Минтранса, проверки СК. Главное о коронавирусе за 16 мая

© Донат Сорокин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 272 043 случая заражения, из них новых — 9 200. Это самый низкий показатель с 1 мая. За сутки умерли 119 человек, за весь период — 2 537.  
  • Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле, внутренние перевозки могут начать восстанавливаться уже в середине июня.
  • В МВД пояснили, в каких случаях бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом. Среди них — уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию. 
  • В окружении протоиерея Димитрия Смирнова опровергли информацию о его подключении к ИВЛ. Протоиерей 8 мая был госпитализирован с пневмонией, у него коронавирус. 
  • СК начал проверки по фактам невыплат компенсаций медикам в более чем 10 регионах.
  • Вакцину от коронавируса в России могут зарегистрировать в августе.

Москва

  • Всего зафиксировано 138 969 случаев заражения, из них новых — 3 505. 
  • Говорить об ослаблении режима самоизоляции можно будет с середины следующей недели, заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Мир

  • Всего зафиксировано более 4,4 млн случаев заражения, умерли более 303 тыс. человек (подсчеты ТАСС).
  • В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 102 человека — это минимум за два месяца.
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Пандемия коронавируса нового типа
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