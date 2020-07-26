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Пандемия коронавируса нового типа

Первое подозрение в КНДР, минимум смертей с 4 мая в РФ. Главное о коронавирусе за 26 июля

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 812 485 случаев заражения, из них новых — 5 765. За сутки умерли 77 человек (минимум с 4 мая), за весь период — 13 269.
  • Число смертей из-за коронавируса в стране за неделю оказалось минимальным с середины мая (927 случаев).

Москва 

  • Всего зафиксировано 237 947 случаев заражения, из них новых — 683.

Мир

  • Всего зафиксировано более 16 млн случаев заражения, умерли более 644 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Власти КНДР сообщили о первом случае подозрения на коронавирус на территории страны.
  • Число жертв COVID-19 в Испании может быть на 16,5 тыс. больше официальных данных, сообщает газета El Pais со ссылкой на собственные подсчеты.
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Пандемия коронавируса нового типа
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