Первое подозрение в КНДР, минимум смертей с 4 мая в РФ. Главное о коронавирусе за 26 июля

Россия
- Всего зафиксировано 812 485 случаев заражения, из них новых — 5 765. За сутки умерли 77 человек (минимум с 4 мая), за весь период — 13 269.
- Число смертей из-за коронавируса в стране за неделю оказалось минимальным с середины мая (927 случаев).
Москва
- Всего зафиксировано 237 947 случаев заражения, из них новых — 683.
Мир
- Всего зафиксировано более 16 млн случаев заражения, умерли более 644 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Власти КНДР сообщили о первом случае подозрения на коронавирус на территории страны.
- Число жертв COVID-19 в Испании может быть на 16,5 тыс. больше официальных данных, сообщает газета El Pais со ссылкой на собственные подсчеты.