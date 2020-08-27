Когда ожидается появление второй российской вакцины? Главное о коронавирусе за 27 августа

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 975 576 случаев заражения, из них новых — 4711. За сутки умер 121 человек, за весь период — 16 804.
- Появление второй российской вакцины против коронавируса ожидается в сентябре, она будет конкурировать с вакциной от Центра им. Гамалеи.
- Дочь Владимира Путина приняла участие в испытании вакцины "Спутник V" и сейчас чувствует себя хорошо, об этом заявил сам президент.
- Организаторы концертов попросили Минкульт и Роспотребнадзор уточнить дальнейшие этапы снятия ограничений.
- Минздрав: вакцинация учителей от коронавируса будет добровольной.
Москва
- Всего зафиксировано 259 707 случаев заражения, из них новых — 637.
Мир
- Всего зафиксировано более 24,2 млн случаев заражения, умерли более 826 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Эксперты и мировое сообщество обеспокоены угрозой "вакцинного национализма". Объясняем, чем он может быть опасен.
- Лекарства от коронавируса кошек оказались эффективными против SARS-CoV-2.