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Пандемия COVID-19

Когда ожидается появление второй российской вакцины? Главное о коронавирусе за 27 августа

© РФПИ и Центр имени Гамалеи/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 975 576 случаев заражения, из них новых — 4711. За сутки умер 121 человек, за весь период — 16 804.
  • Появление второй российской вакцины против коронавируса ожидается в сентябре, она будет конкурировать с вакциной от Центра им. Гамалеи.
  • Дочь Владимира Путина приняла участие в испытании вакцины "Спутник V" и сейчас чувствует себя хорошо, об этом заявил сам президент.
  • Организаторы концертов попросили Минкульт и Роспотребнадзор уточнить дальнейшие этапы снятия ограничений.
  • Минздрав: вакцинация учителей от коронавируса будет добровольной.

Москва

  • Всего зафиксировано 259 707 случаев заражения, из них новых — 637.

Мир

  • Всего зафиксировано более 24,2 млн случаев заражения, умерли более 826 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Эксперты и мировое сообщество обеспокоены угрозой "вакцинного национализма". Объясняем, чем он может быть опасен.
  • Лекарства от коронавируса кошек оказались эффективными против SARS-CoV-2.
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