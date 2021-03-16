"Катюшу" на самом деле еще не запретили. Запутанная история выбора гимна для Олимпиады

Вечер пятницы — идеальное время, чтобы встряхнуть информационное пространство. Российский спорт об этом знает прекрасно. В минувшую пятницу его взбодрило сенсационное сообщение: "Катюши" на двух ближайших Олимпийских играх не будет. Так решил CAS — Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Тот самый, что на два года оставил российских спортсменов без государственных символов и гимна на чемпионатах мира и Олимпиадах. То решение было принято еще в декабре, но споры вокруг него не утихают до сих пор. Единого подхода к трактовке вердикта не выработано, в попытках его истолковать международные федерации порой доходят до абсурда: одни запрещают публиковать в социальных сетях фотографии с государственной символикой, другие требуют заклеить российский триколор на автомобильных номерах.

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Новость о запрете "Катюши", которая была предложена на замену государственному гимну, тоже выглядела максимально странно. Для начала формулировки. В декабрьском решении суда говорится: "Российский государственный гимн (или любой гимн, связанный с Россией) не должен официально исполняться в любом официальном месте проведения спортивного события или в другой области, контролируемой подписантом [кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA)] или назначенным им организатором мероприятия (в том числе, без ограничений, церемонии награждения и церемонии открытия/закрытия)". Теперь же CAS выступил с важным пояснением: к фразе "любой гимн, связанный с Россией", оказывается, относится "любая композиция, связанная с Россией или которая имеет отсылку к стране". В их числе и "Катюша". Допустим. Но в этой истории есть несколько нестыковок. Во-первых, заявление CAS появилось не на официальном сайте, а в британском издании insidethegames, которое специализируется на олимпийской тематике. Во-вторых, привязка "Катюши" к определению "гимн, связанный с Россией" выглядит сомнительно. В-третьих, непонятно, почему с запретом на использование песни выступил CAS, у которого на это нет никаких полномочий.

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Задача спортивного арбитража — разбирать спорные вопросы. В нашем случае до спора дело даже не дошло: исполком Международного олимпийского комитета (МОК) — главное действующее лицо в этой истории — своего отношения к "Катюше" не обозначил. Если бы МОК не согласился принять "Катюшу", в арбитраж могла обратиться российская сторона. Если бы согласовал, апелляции могли бы полететь от "дружественных" России спортивных организаций, которые наверняка усмотрели бы в таком шаге чрезмерную лояльность по отношению к стране со скандальным допинговым прошлым. В первую очередь — от WADA. МОК продолжает молчать. И можно догадаться почему. Ему сейчас не позавидуешь: "Катюша" ведь не просто популярная советская песня, это композиция, крепко связанная с Великой Отечественной войной. Помещать ее в контекст Олимпиады на фоне холодающих отношений между Россией и Западом явно не в интересах олимпийского движения. Что и говорить, даже внутри России выбор "Катюши" вызвал неоднозначную реакцию.

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По этой причине появление материала в британском издании, возможно, является попыткой аккуратно слиться с темы "Катюши". Но даже такой хитрый ход не отменяет необходимости договариваться с российской стороной. А та вряд ли согласится с последней трактовой CAS. Даже если "Катюше" действительно не суждено звучать на Олимпиаде, остается еще немало достойных композиций. Как пример — Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, который уже исполнялся на чемпионате мира по конькобежному спорту. Он же готовится звучать во время церемоний награждения на предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию. Как относиться к музыке Чайковского? Она же тоже имеет очевидную отсылку к России. Но тогда почему она не запрещена в Международном союзе конькобежцев? ТАСС решил об этом спросить у CAS. Ответ арбитража окончательно запутал ситуацию. "CAS не является компетентным органом для утверждения музыкальной партитуры или определения того, может ли она использоваться для спортивных мероприятий", — заявили в суде. Иными словами, CAS признал, что принимать решение по "Катюше" он не мог. В таком случае возникает вопрос: что тогда вообще все это было? Рекомендация? Сигнал олимпийскому движению? Пояснения CAS пока не предоставил.

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