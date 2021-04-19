Джо и Ёси будут дружить против Китая. О чем говорили в Вашингтоне лидеры США и Японии

Описание Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент США Джо Байден © EPA-EFE/Doug Mills/POOL

Жителей Японии в возрасте старше 65 лет начали вакцинировать от заражения COVID-19 только 12 апреля, однако 72-летний премьер-министр страны Ёсихидэ Суга нарушил это правило и заранее получил две необходимые прививки. На это у него имелась особая причина — личная встреча с президентом США Джо Байденом, которая состоялась в минувшую субботу в Вашингтоне. Японский премьер стал первым иностранным лидером, с которым новый хозяин Белого дома решил встретиться напрямую, а не по видеосвязи. Токио очень добивался такой привилегии: дело в том, что Синдзо Абэ, предшественник нынешнего японского премьера, был первым зарубежным руководителем, сумевшим провести личную беседу с предыдущим президентом США Дональдом Трампом сразу после его избрания в 2016 году. Ёсихидэ Суга хотел повторить этот ход и привлечь внимание избирателей к своей дипломатической ловкости накануне предстоящих в этом году всеобщих парламентских выборов. Проблема Тайваня Однако у Байдена были свои, куда более глубокие причины для выбора первого партнера по очному диалогу. Как полагают в Токио, он действовал исходя из особой важности Японии как страны, находящейся на первой линии противостояния с Пекином. А судя по всему, новый президент США хочет поглубже вовлечь максимальное количество союзников и партнеров в это направление. Китай в ходе вашингтонских переговоров и в опубликованном после них совместном заявлении лидеров двух стран упоминался почти непрерывно — и прямо, и косвенно. Например, впервые с 1969 года руководители США и Японии заявили, что тщательно следят за ситуацией вокруг Тайваня и требуют от Пекина решать проблемы исключительно мирными средствами.

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По мнению Вашингтона и Токио, руководство КНР сейчас заметно усилило военное давление на остров — у его берегов прошли учения авианосной группы ВМС Китая, да и в целом регулярно проверяют на прочность тайваньские ПВО появляющиеся там группы китайских боевых самолетов. У Пекина любое иностранное упоминание на высоком уровне о его политике в отношении Тайваня немедленно вызывает отпор. Руководство КНР считает это грубым вмешательством в свои внутренние дела, поскольку и США, и Япония официально соглашаются с принципом "единого Китая" и признают Пекин его единственным законным представителем. Однако на деле Штаты имеют военное соглашение с островом, куда бежали после поражения в гражданской войне противники Компартии Поднебесной. Вашингтон поставляет Тайваню оружие, а недавно его посетила американская делегация, состоящая хоть и из отставных, но влиятельных людей. Токио нарушает табу Токио, кстати, полностью перестал что-либо официально говорить о Тайване с 1972 года, когда установил дипломатические отношения с КНР. И вот теперь при Байдене это табу преодолено. На пресс-конференции в японской столице 19 апреля официальный представитель правительства уже открыто рассуждал об обеспокоенности ситуацией вокруг Тайваня, в зоне которого, по его словам, военный баланс опасно смещается в сторону Пекина. Впрочем, на встрече в Вашингтоне Китай затрагивали не только относительно непокорного острова — лидеры США и Японии осудили поведение КНР на мировой арене в целом. Особо были выделены попытки изменить сложившуюся ситуацию в Восточно-Китайском море и совершить территориальные приобретения в Южно-Китайском море, где КНР претендует на 90% акватории.

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Уточню, что именно по этим морским районам проходят самые напряженные в мире транспортные пути, ведущие с динамичного востока Азии в Индийский океан, к нефтегазовым богатствам Персидского залива и далее — в Европу. Конкретизируя тему Восточно-Китайского моря, Байден заявил, что обязанности США по защите Японии в рамках двустороннего договора безопасности, включая использование ядерного оружия, распространяются и на острова Сенкаку, которые Пекин считает своим архипелагом, и Дяоюйдао. В свою очередь эти территории, как и Тайвань, КНР включила в перечень ключевых интересов, по которым уступки и компромиссы невозможны. В нем числятся также Гонконг и Синьцзян, но Байден и Суга и тут бросили вызов Пекину — в совместном заявлении они осудили нарушения прав человека в этих районах. "Тихоокеанское НАТО"? Впрочем, линия на противодействие КНР не ограничилась на переговорах в Вашингтоне только региональными и военными проблемами. Лидеры США и Японии договорились создать совместный фонд в $4,5 млрд для распространения в мире аппаратуры связи 5G, но в обход Huawei и других китайских компаний. Схожие планы имеются и по полупроводникам нового поколения, системам искусственного интеллекта — из этих сфер также будут пытаться вытеснять конкурентов из КНР. В общем, Байден и Суга, которые теперь называют друг друга попросту "Джо" и "Ёси", договорились о полноценном антикитайском фронте. Они уже сотрудничают на этом направлении с Австралией и Индией в рамках так называемого Четырехстороннего диалога по безопасности. Китай называет эту "четверку" попыткой создания "Азиатско-Тихоокеанского НАТО".

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