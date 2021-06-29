Сердце Франции бьется справа? Старые партии отстояли позиции в регионах

На завершившихся в воскресенье во Франции региональных выборах правом голоса воспользовался лишь один из трех французских избирателей. В первом туре голосование бойкотировали 66,7% избирателей, а во втором, несмотря на все призывы партий, 65%. Это стало абсолютным антирекордом, которого Франция еще не знала в послевоенное время.
Аналитики расходятся в объяснениях столь низкой мобилизации обычно активного французского электората. "Наша собственная апатия является тягчайшим предательством демократии", — заметил представитель общественно-политического Фонда Жана Жореса. По мнению социологов, в определенной мере влияет смена поколений: в сельских районах, где население старше и не столь мобильно, интерес к голосованию сохранился. Городская молодежь, напротив, не испытывает чувства вины, "прогуливая" выборы. Так, в 2017 году на президентских выборах голосовали не более 27% избирателей в возрасте от 18 до 30 лет. На этот раз их доля снизилась до 15%.
Голосование только в маске
Разумеется, низкая активность связана с особенностями организации выборов в период пандемии COVID-19. Перспектива визита на избирательный участок в защитной маске, ожидание в очереди (санитарные нормы допускают одновременное присутствие в помещении для голосования не более трех человек) не вызывали у французского электората большого энтузиазма. Предвыборная кампания проводилась по сокращенной программе, без многолюдных митингов, что также, думаю, способствовало падению интереса.
Несомненно, на поведении электората сказалось и более чем прохладное отношение французов к реформе, проведенной в свое правление социалистом Франсуа Олландом, прямым предшественником Эмманюэля Макрона в Елисейском дворце. Реформа Олланда укрупнила регионы, сократив их число с 22 до 13, — это слияние вызвало много споров, лишь 24% французов считали, что она способна улучшить их повседневную жизнь. По мнению критиков, такой передел не был оправдан с точки зрения географии или истории и тем более — экономики. Эти же региональные выборы, которые закончились в воскресенье, стали первыми после реформы. Как считают авторы парламентского доклада, представленного Национальному собранию (нижней палате) в этом году, закон о новой территориальной организации республики "породил более сложную и более далекую от граждан организацию территорий".
У самих партий были претензии к Министерству внутренних дел в связи с недостатками в технической организации выборов.
Нереализованные планы Ле Пен
Выборы принесли разочарование партиям, символизирующим противостояние во французской политике. "Национальное объединение" Марин Ле Пен надеялось получить под свой контроль три или четыре региона, в том числе особенно престижный Прованс — Альпы — Лазурный Берег. По итогам первого тура кандидат партии, депутат Европарламента и экс-министр транспорта Тьерри Мариани вырвался там вперед. Но во втором туре его оттеснила коалиция в составе партий "Республиканцы", "Республика на марше" и "зеленых". В итоге у власти остался республиканец Рено Мюзелье, возглавляющий регион с 2017 года.
Казалось, низкая явка будет на руку партии Ле Пен с учетом лояльности ее электората. Но на этот раз он явно демобилизовался. Партии прочили 30% голосов в целом по стране, а она собрала не более 20%, не завоевав ни одного региона. По мнению критиков, программа "банализации" партии, призванная парировать обвинения в "экстремизме" воззрений, удалась настолько, что она утратила способность привлекать на свою сторону новых избирателей.
Голоса у лепенистов отбирают конкуренты — писатель Эрик Земмур и лидер партии "Вставай, Франция", парламентарий Николя Дюпон-Эньян.
Напомню, что Ле Пен скорректировала свои взгляды после 2017 года. Требование об отказе от единой валюты пугало вкладчиков, и она пообещала изменить Евросоюз изнутри, не трогая евро. Политик заверяет, что сохранит свободное перемещение внутри ЕС и дистанцируется от утверждений, будто Франция находится на пороге гражданской войны из-за распространения ислама. Не разделяет она и позиции тех, кто полагает, что пандемию коронавируса спланировали цифровые компании и фармацевтические лаборатории. В штаб-квартире "Нацобъединения" верят, что продвинули свои позиции в рядах патроната.
Социологические исследования показывают, что за партию готовы голосовать 26–27% глав малых и средних предприятий, которым по душе акцент на экономическом патриотизме. Тем не менее ее упрекают в отсутствии последовательной экономической политики. "Это проект "собирай все", — утверждает один из критиков. Тотемом партии является фиксация пенсионного возраста на уровне 60 лет, но этого же требует и левая партия "Неподчинившаяся Франция". С другой стороны, Ле Пен ратует за массовое снижение налогов, что всегда было символом веры для "Республиканцев".
Авария партии власти
У сторонников президента Эмманюэля Макрона, обладающих большинством в Национальном собрании (нижней палате парламента), не было и прежде сильных позиций в регионах. Для этого партия была основана слишком поздно. "Республика на марше" появилась уже после предыдущих региональных выборов, проходивших в 2015 году. Тем не менее ее более чем скромные результаты на региональных выборах этого года — 7% голосов — уже назвали "стратегической аварией" партии власти.
"У нас нет авторитетных избранников на местах, которые могут повлиять на исход будущих президентских выборов", — сокрушался один из депутатов партии. Локальная политика требует другого опыта и другой сети контактов, чем национальная, в которой "Республика на марше" под водительством Макрона преуспела четыре года назад.
Хотя это может показаться парадоксальным, в самой штаб-квартире партии считают итоги региональных выборов скорее тактическим успехом, чем стратегическим поражением. Главный результат для правящего лагеря — оттеснение "Национального объединения" Ле Пен. "Наша база, бесспорно, более скромная, чем у некоторых других сил, но она существует и позволяет рассчитывать на динамику в 2022 году", — с оптимизмом говорят в аппарате партии.
Третий в споре за Елисейский дворец
"Республиканцы" и их союзники-центристы по итогам выборов контролируют семь регионов из 13. Три главных фаворита предвыборной гонки у правых построили кампанию в соответствии со своим предпочтениями. Ксавье Бертран, победивший в северном промышленном регионе О-де-Франс, выступил как поборник прав регионов в споре с центром, защитник интересов старшего поколения французов. Валери Пекресс, добившаяся успеха на выборах в центральном регионе Иль-де-Франс, в состав которого входит Париж, акцент сделала на теме экологии. Глава региона Овернь — Рона — Альпы Лоран Вокье, самый успешный финалист кампании у правых (57% голосов), сосредоточил внимание на проблемах безопасности.
Кто же из них будет представлять правый фланг в президентском марафоне — 2022? Своего кандидата правые планируют назвать в ноябре. Бертран, собравший в подконтрольном ему регионе 53% голосов, готов уже сегодня вступить в спор за Елисейский дворец. Свое намерение он подтвердил еще в марте этого года в интервью журналу Le Point: "Да, я буду кандидатом. Я принял такое решение. В сегодняшней ситуации во Франции я считаю это своим долгом". Пока опросы обещают ему 18% голосов в первом туре. Это заметно меньше, чем актив потенциальных лидеров гонки — Макрона и Ле Пен. Действующий президент и его главная соперница могут претендовать на старте кампании примерно на четверть электората. Тем не менее "третий человек" в споре за Елисейский дворец уже появился.
Предусмотрительно запланировавший на понедельник после выборов поездку в регион О-де-Франс для посещения завода оборудования для электромобилей Эмманюэль Макрон поздравил Бертрана с победой в регионе. "Неявка избирателей говорит нам о многих вещах, и мы все должны извлечь из этого уроки", — самокритично заметил глава государства. 43-летний президент стремится поскорее перевернуть страницу воскресных выборов, чтобы сосредоточиться на фактически уже начавшейся президентской кампании.
Бертран, напротив, пока смакует свой успех и продвижение правых. За плечами опытного 56-летнего правого политика семь лет работы министром — сначала здравоохранения, затем труда — и еще шесть лет вахты в парламенте. Председателем регионального совета (губернатором) О-де-Франс он является с 2016 года. Подчеркивая верность наследию исторического лидера, генерала Шарля де Голля, он называет себя "социальным голлистом". В политике Бертран известен как противник однополых браков и разрешившего их французского закона 2013 года — выступал за его отмену.
Одно время он занимал пост генерального секретаря "Союза за народное движение" (такое название прежде носили "Республиканцы") и приобрел репутацию хорошего тактика. Вполне вероятно, что в президентской кампании он сделает ставку на "стратегию домино" (какое-либо изменение влечет за собой линейный ряд других изменений).
Первым этапом может стать союз с главой Иль-де-Франс Валери Пекресс. Бертран, как говорят, планирует предложить ей Матиньонский дворец, резиденцию премьера, в обмен на поддержку собственных президентских амбиций.
Но в лагере Пекресс пока не готовы уступать, ведь в центральном округе она заручилась поддержкой 728 тыс. жителей округа, тогда как Бертран в своей вотчине получил 550 тыс. голосов. "Мы нанесли поражение Ле Пен, "Республике на марше", а также крайне левым, — перечисляет Пекресс. — В регионах сложилась новая правоцентристская команда. Мой приоритет — выполнить предвыборные обязательства".
По ее утверждению, "80% французских избирателей не хотят повторения дуэли Макрон — Ле Пен в финале выборов". Такой сценарий, признает она, все еще возможен, и задача правых и центристов — объединиться, чтобы обеспечить появление третьей силы. Она предлагает "создать коллектив 2022 года и вместе выработать коллективные правила игры", но не исключает и выдвижения собственной кандидатуры, обещая "поразмышлять над этим летом". "Не думаю, что французы были бы против женщины на посту президента", — заметила она, сославшись на избирательную кампанию Сеголен Руаяль в 2007 году, которая на старте продвигалась вполне успешно. Пока остается лишь гадать, как может отнестись к тандему Бертран — Пекресс третий фаворит правых Лоран Вокье.
"Французский электорат еще никогда не был так сильно настроен в пользу "Республиканцев", — считает бывший президент республики Николя Саркози, по-прежнему популярный в правых политических кругах. Чтобы оправдать надежды избирателей, полагает он, правые должны заняться поисками лидера. Причем, скорее всего, самому Саркози выпадет роль арбитра в выборе кандидата правых.
Если "республиканцы" хотели только побед, целью Социалистической партии, еще не вполне пережившей поражение на национальных выборах 2017 года, было не завоевать новые регионы, а не потерять уже имеющиеся. С этой задачей социалисты справились достаточно успешно. Глава региона Окситания Кароль Дельга, в прошлом госсекретарь кабинета социалистов, даже получила в воскресенье больше голосов (57,7%), чем другие коллеги-губернаторы. Гораздо менее успешно выступила левая партия Жан-Люка Меланшона "Неподчинившаяся Франция", собравшая на этот раз лишь порядка 5% голосов.
Спустя четыре года прихода к власти Макрона и его "Республики на марше", не причисляющей себя ни к правым, ни к левым, можно смело говорить, что старые партии вернулись на сцену. Их объединяет желание окончательно нейтрализовать "проект поглощения", который приписывают правящей партии. В любом случае воскресные выборы стали последним походом электората на избирательные участки перед президентским марафоном следующей весной.
Согласно конституции новые президентские выборы должны состояться не позднее чем за 20 дней до истечения полномочий главы государства. Макрон вступил в обязанности 14 мая 2017 года, и его пятилетний мандат завершается 13 мая 2022 года. Как сообщили источники в исполнительной власти, даты спора за Елисейский дворец уже определены. Первый тур пройдет 10 апреля, второй — 24 апреля 2022 года.