Сердце Франции бьется справа? Старые партии отстояли позиции в регионах

На завершившихся в воскресенье во Франции региональных выборах правом голоса воспользовался лишь один из трех французских избирателей. В первом туре голосование бойкотировали 66,7% избирателей, а во втором, несмотря на все призывы партий, 65%. Это стало абсолютным антирекордом, которого Франция еще не знала в послевоенное время.

Описание Участок для голосования в мэрии во время голосования во втором туре региональных выборов во Франции, 27 июня 2021 года © AP Photo/Rafael Yaghobzadeh

Аналитики расходятся в объяснениях столь низкой мобилизации обычно активного французского электората. "Наша собственная апатия является тягчайшим предательством демократии", — заметил представитель общественно-политического Фонда Жана Жореса. По мнению социологов, в определенной мере влияет смена поколений: в сельских районах, где население старше и не столь мобильно, интерес к голосованию сохранился. Городская молодежь, напротив, не испытывает чувства вины, "прогуливая" выборы. Так, в 2017 году на президентских выборах голосовали не более 27% избирателей в возрасте от 18 до 30 лет. На этот раз их доля снизилась до 15%. Голосование только в маске Разумеется, низкая активность связана с особенностями организации выборов в период пандемии COVID-19. Перспектива визита на избирательный участок в защитной маске, ожидание в очереди (санитарные нормы допускают одновременное присутствие в помещении для голосования не более трех человек) не вызывали у французского электората большого энтузиазма. Предвыборная кампания проводилась по сокращенной программе, без многолюдных митингов, что также, думаю, способствовало падению интереса.

Несомненно, на поведении электората сказалось и более чем прохладное отношение французов к реформе, проведенной в свое правление социалистом Франсуа Олландом, прямым предшественником Эмманюэля Макрона в Елисейском дворце. Реформа Олланда укрупнила регионы, сократив их число с 22 до 13, — это слияние вызвало много споров, лишь 24% французов считали, что она способна улучшить их повседневную жизнь. По мнению критиков, такой передел не был оправдан с точки зрения географии или истории и тем более — экономики. Эти же региональные выборы, которые закончились в воскресенье, стали первыми после реформы. Как считают авторы парламентского доклада, представленного Национальному собранию (нижней палате) в этом году, закон о новой территориальной организации республики "породил более сложную и более далекую от граждан организацию территорий". У самих партий были претензии к Министерству внутренних дел в связи с недостатками в технической организации выборов. Нереализованные планы Ле Пен Выборы принесли разочарование партиям, символизирующим противостояние во французской политике. "Национальное объединение" Марин Ле Пен надеялось получить под свой контроль три или четыре региона, в том числе особенно престижный Прованс — Альпы — Лазурный Берег. По итогам первого тура кандидат партии, депутат Европарламента и экс-министр транспорта Тьерри Мариани вырвался там вперед. Но во втором туре его оттеснила коалиция в составе партий "Республиканцы", "Республика на марше" и "зеленых". В итоге у власти остался республиканец Рено Мюзелье, возглавляющий регион с 2017 года.

Описание Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен © EPA-EFE/IAN LANGSDON

Казалось, низкая явка будет на руку партии Ле Пен с учетом лояльности ее электората. Но на этот раз он явно демобилизовался. Партии прочили 30% голосов в целом по стране, а она собрала не более 20%, не завоевав ни одного региона. По мнению критиков, программа "банализации" партии, призванная парировать обвинения в "экстремизме" воззрений, удалась настолько, что она утратила способность привлекать на свою сторону новых избирателей. Голоса у лепенистов отбирают конкуренты — писатель Эрик Земмур и лидер партии "Вставай, Франция", парламентарий Николя Дюпон-Эньян.

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Напомню, что Ле Пен скорректировала свои взгляды после 2017 года. Требование об отказе от единой валюты пугало вкладчиков, и она пообещала изменить Евросоюз изнутри, не трогая евро. Политик заверяет, что сохранит свободное перемещение внутри ЕС и дистанцируется от утверждений, будто Франция находится на пороге гражданской войны из-за распространения ислама. Не разделяет она и позиции тех, кто полагает, что пандемию коронавируса спланировали цифровые компании и фармацевтические лаборатории. В штаб-квартире "Нацобъединения" верят, что продвинули свои позиции в рядах патроната. Социологические исследования показывают, что за партию готовы голосовать 26–27% глав малых и средних предприятий, которым по душе акцент на экономическом патриотизме. Тем не менее ее упрекают в отсутствии последовательной экономической политики. "Это проект "собирай все", — утверждает один из критиков. Тотемом партии является фиксация пенсионного возраста на уровне 60 лет, но этого же требует и левая партия "Неподчинившаяся Франция". С другой стороны, Ле Пен ратует за массовое снижение налогов, что всегда было символом веры для "Республиканцев". Авария партии власти У сторонников президента Эмманюэля Макрона, обладающих большинством в Национальном собрании (нижней палате парламента), не было и прежде сильных позиций в регионах. Для этого партия была основана слишком поздно. "Республика на марше" появилась уже после предыдущих региональных выборов, проходивших в 2015 году. Тем не менее ее более чем скромные результаты на региональных выборах этого года — 7% голосов — уже назвали "стратегической аварией" партии власти.

Описание Президент Франции Эмманюэль Макрон © Ludovic Marin, Pool photo via AP

"У нас нет авторитетных избранников на местах, которые могут повлиять на исход будущих президентских выборов", — сокрушался один из депутатов партии. Локальная политика требует другого опыта и другой сети контактов, чем национальная, в которой "Республика на марше" под водительством Макрона преуспела четыре года назад. Хотя это может показаться парадоксальным, в самой штаб-квартире партии считают итоги региональных выборов скорее тактическим успехом, чем стратегическим поражением. Главный результат для правящего лагеря — оттеснение "Национального объединения" Ле Пен. "Наша база, бесспорно, более скромная, чем у некоторых других сил, но она существует и позволяет рассчитывать на динамику в 2022 году", — с оптимизмом говорят в аппарате партии. Третий в споре за Елисейский дворец "Республиканцы" и их союзники-центристы по итогам выборов контролируют семь регионов из 13. Три главных фаворита предвыборной гонки у правых построили кампанию в соответствии со своим предпочтениями. Ксавье Бертран, победивший в северном промышленном регионе О-де-Франс, выступил как поборник прав регионов в споре с центром, защитник интересов старшего поколения французов. Валери Пекресс, добившаяся успеха на выборах в центральном регионе Иль-де-Франс, в состав которого входит Париж, акцент сделала на теме экологии. Глава региона Овернь — Рона — Альпы Лоран Вокье, самый успешный финалист кампании у правых (57% голосов), сосредоточил внимание на проблемах безопасности.

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Кто же из них будет представлять правый фланг в президентском марафоне — 2022? Своего кандидата правые планируют назвать в ноябре. Бертран, собравший в подконтрольном ему регионе 53% голосов, готов уже сегодня вступить в спор за Елисейский дворец. Свое намерение он подтвердил еще в марте этого года в интервью журналу Le Point: "Да, я буду кандидатом. Я принял такое решение. В сегодняшней ситуации во Франции я считаю это своим долгом". Пока опросы обещают ему 18% голосов в первом туре. Это заметно меньше, чем актив потенциальных лидеров гонки — Макрона и Ле Пен. Действующий президент и его главная соперница могут претендовать на старте кампании примерно на четверть электората. Тем не менее "третий человек" в споре за Елисейский дворец уже появился. Предусмотрительно запланировавший на понедельник после выборов поездку в регион О-де-Франс для посещения завода оборудования для электромобилей Эмманюэль Макрон поздравил Бертрана с победой в регионе. "Неявка избирателей говорит нам о многих вещах, и мы все должны извлечь из этого уроки", — самокритично заметил глава государства. 43-летний президент стремится поскорее перевернуть страницу воскресных выборов, чтобы сосредоточиться на фактически уже начавшейся президентской кампании. Бертран, напротив, пока смакует свой успех и продвижение правых. За плечами опытного 56-летнего правого политика семь лет работы министром — сначала здравоохранения, затем труда — и еще шесть лет вахты в парламенте. Председателем регионального совета (губернатором) О-де-Франс он является с 2016 года. Подчеркивая верность наследию исторического лидера, генерала Шарля де Голля, он называет себя "социальным голлистом". В политике Бертран известен как противник однополых браков и разрешившего их французского закона 2013 года — выступал за его отмену.

Описание Ксавье Бертран © REUTERS/Pascal Rossignol

Одно время он занимал пост генерального секретаря "Союза за народное движение" (такое название прежде носили "Республиканцы") и приобрел репутацию хорошего тактика. Вполне вероятно, что в президентской кампании он сделает ставку на "стратегию домино" (какое-либо изменение влечет за собой линейный ряд других изменений). Первым этапом может стать союз с главой Иль-де-Франс Валери Пекресс. Бертран, как говорят, планирует предложить ей Матиньонский дворец, резиденцию премьера, в обмен на поддержку собственных президентских амбиций.

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