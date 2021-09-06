Япония в смятении: страна не знает, кто в конце сентября станет ее премьер-министром

Политическая жизнь Японии, можно сказать, пребывает в растерянности — впервые за долгие годы жители страны не имеют даже приблизительного представления о том, кто к концу сентября возглавит правительство. В минувшую пятницу всех шокировал нынешний премьер-министр Ёсихидэ Суга, который неожиданно заявил о фактическом намерении досрочно уйти в отставку. Он объявил, что отказывается от решения выдвигать свою кандидатуру на предстоящих 29 сентября выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Так как это объединение имеет большинство в парламенте, следовательно, победитель голосования должен занять кресло премьер-министра — и теперь совершенно непонятно, кто это будет.
Менее чем за сутки до своего объявления о предстоящей отставке Суга твердил, что будет решительно бороться за сохранение места лидера правящей партии и, соответственно, главы правительства. Казалось, что у него имеются все шансы для этого — поддержка основных фракций в ЛДП, симпатии со стороны политических тяжеловесов, включая экс-премьера Синдзо Абэ и вице-премьера Таро Асо. Также, согласно опросам, Суга уверенно лидировал по уровню популярности и среди рядовых членов правящей партии.
Избиратели отворачиваются
Но, увы, обычные избиратели все больше отказывали ему в поддержке, которая в итоге быстро и опасно падала. Население Японии говорит о недостаточности, как им кажется, усилий правительства в борьбе с CОVID-19, непоследовательности принятия мер и об их противоречивости. По опросу политически нейтрального информационного агентства "Киодо", уровень поддержки нынешнего премьера с трудом превышает 31%. По другим исследованиям, он уже съехал ниже критически опасной черты 30%.
Тем временем по закону до 21 октября в Японии нужно провести выборы в нижнюю палату парламента. Обычно голосование происходило раньше установленного срока, поскольку премьер-министры использовали свое право на роспуск палаты, чтобы провести выборы в наиболее выгодный для них момент. Однако Суга так и не решился на такой шаг — возможно, надеялся, что уровень его поддержки все-таки возрастет. Но ситуация продолжала ухудшаться: либерал-демократы очень слабо выступили на выборах в законодательное собрание Токио и, главное, с треском проиграли выборы мэра второго по величине города страны, Иокогамы. Это стало для Суги ударом, так как Иокогама считалась нерушимым бастионом премьера — там находится его собственный избирательный участок.
Фактический переворот
Начались метания: возник вариант с переносом голосования за главу правящей партии на период после парламентских выборов, Суга решил сместить генсека ЛДП и другое более низкое партийное начальство — эксперты сходятся во мнении, что такие шаги создали бы удачную видимость обновления.
Однако эти проекты столкнулись с сопротивлением, депутаты парламента от правящей партии все громче стали заявлять, что им не победить с таким лидером. Таким образом, предполагаю, что именно главы фракций в ЛДП оказали мощный нажим на Сугу и заставили его уйти, совершив фактически переворот.
Теперь все внимание сосредоточено на том, кто победит на выборах лидера партии 29 сентября и займет кресло премьера. До сих пор громче всех о своем намерении бороться за эти места заявлял бывший глава МИД Фумио Кисида — политик, на мой взгляд, несколько бесцветный, но имеющий хорошие позиции в партийном аппарате.
Первая женщина-премьер?
Есть и другие фигуры, например, наибольшей популярностью среди обычных избирателей, согласно опросам, пользуется амбициозный и знающий толк в саморекламе Таро Коно — он сейчас в ранге министра возглавляет общенациональную операцию по вакцинированию населения; до этой должности успел побывать и главой МИД, и министром обороны. Так что человек опытный, но не имеющий особо прочных позиций как внутри аппарата, так и в верхушке партии; по словам моих источников, его считают слишком заносчивым и непредсказуемым.
Тем временем влиятельный экс-премьер Абэ выдвинул на голосование кандидатуру бывшего министра Санаэ Такаити. Абэ уже обеспечил ей немалую поддержку внутри партии, при этом упор в пиар-кампании делается на то, что в случае ее победы она станет первой в истории Японии женщиной на посту премьера. Это считается хорошим ходом перед парламентскими выборами — многие считают, что в политике страны нужно обеспечить большее гендерное равенство. Однако окончательный расклад сил на выборах лидера правящей партии пока неясен, а маневры и интриги нарастают.