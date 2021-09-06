Рынок труда и спрос для города-миллионника: как реализовать планы на Дальнем Востоке

Рынок труда, рабочие места и спрос — так коротко можно описать важнейшую проблему Дальнего Востока. Именно ее решение даст возможность для притока инвестиций в регион, а значит, и быстрого роста нового города Спутник, который планируется построить в 30 км от Владивостока и который будет рассчитан на проживание 300 тыс. человек. Всего же ожидается, что население агломерации — вместе с населением городов Владивостока (600 тыс.) и Артема (100 тыс.) — совокупно может составить 1 млн человек. Но как этого достичь?

От проблем к поиску решений Восточный экономический форум 2021 года поднял немало проблем, но он поднял и оптимизм относительно решения вопроса регионального развития. 2020 год для мировой экономики оказался временем многочисленных бедствий, сила инерции которых ощущается и сейчас. В марте прошлого года рынки упали и мировые цены на нефть на американском рынке даже демонстрировали отрицательные значения. Кризис более всего поразил Запад — старое ядро мировой экономики и ее финансовый центр, но он не прошел и мимо остальных рынков, включая Россию. Сильный спад оказал влияние и на ситуацию на 22 территориях опережающего развития (ТОР), созданных в последние годы на Дальнем Востоке. По словам полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, с 2019 по 2020 год количество новых инвесторов уменьшилось на 30% — с 95 новых резидентов в ТОР их число упало до 67. Положение не улучшилось и в первой половине 2021 года. За первые пять месяцев удалось привлечь в ТОР всего 13 новых инвесторов — Трутнев охарактеризовал ситуацию как "еще более удручающую".

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По инвестициям просел и свободный порт Владивосток. В первые пять месяцев 2021 года были привлечены 37 резидентов, тогда как 91 соглашение было расторгнуто. По словам дальневосточных губернаторов, которые также звучали в ходе форума, проблемы транспортной и социальной инфраструктуры регионов остаются наиболее крупными. В федеральном округе сохраняется сложная ситуация на рынке труда (хорошие рабочие места в дефиците), а также в сфере потребительского спроса. На форуме не случайно говорили, что применение сил мигрантов следует ограничить, а более активно прибегать к услугам местных жителей. Но как без дополнительных рук из соседних стран обновить аэропорт под Хабаровском и возвести другие объекты? Как построить "новый город-миллионник" и превратить его в центр растущего потребления — создания новых рабочих мест и новых предприятий? Годится ли для России опыт Калифорнии? Новый город в Приморье предстоит возвести практически с нуля, даже несмотря на 30-километровое соседство с Владивостоком. Тем не менее история последних столетий знает примеры, когда и более крупные агломерации появлялись из ниоткуда, как, например, в середине XIX века в США вырос новый крупный центр и огромный рынок, известный теперь всем как Сан-Франциско.

Это произошло в почти не заселенной тогда Калифорнии, которую США в 1848 году отняли у Мексики. Ничто тогда не предвещало превращения Западного побережья Соединенных Штатов в аналог промышленно и торгово развитого Восточного побережья, ведь сам Сан-Франциско был сравнительно малонаселенным городом. Однако в то же время в Калифорнии нашли золото, много золота… Так началась золотая лихорадка — массовое переселение с востока на запад в новые земли. Людская лавина захлестнула Сан-Франциско, и развернулось бурное строительство. Доходило до того, что с кораблей сбегал весь экипаж — люди верили, что могут заработать на этой земле больше, может, даже открыть свое дело или просто разбогатеют от работы на приисках. Соответственно, возник спрос на всевозможные товары: продукты питания, одежду, снаряжение, мебель для новых домов, салунов и так далее.

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Завороженный этим экономическим рождением Калифорнии, куда прежде почти никто не стремился попасть, Фридрих Энгельс написал своему другу Карлу Марксу в 1852 году: "Калифорния и Австралия (где тоже нашли много золота — прим. ТАСС) — два случая, не предусмотренных в (Коммунистическом — прим. ТАСС) манифесте: создание больших новых рынков из ничего". На месте, где практически ничего не было, за пару лет возник один из важнейших новых экономических центров мира. Таким образом, калифорнийское золото создало стартовую массу покупателей. Спрос с их стороны породил новых покупателей, а те в свой черед — новых. Важнее же всего было то, что процесс привлек массу именно переселенцев-покупателей и капиталы. Началось развитие местного производства. В итоге процесс этот создал огромную современную экономику Калифорнии. Экономическая наука именует этот механизм мультипликатором, а полученный эффект — мультипликативным. Проблема в том, что работает такой механизм не всегда. Но если возникает большой спрос, все удается. В Приморье нельзя повторить калифорнийский феномен механически: добыча полезных ископаемых и золота ведется в Восточной Сибири не старательскими весьма примитивными методами. Сейчас это дело крупных предприятий. Однако их офисы могли бы разместиться в Спутнике, как и новый центр образования и исследований, например. В нем могут быть построены кварталы таунхаусов и коттеджей для тех, кто много лет работал "на Северах", а выйдя на пенсию, часто покупает недвижимость южнее. Программа льгот для таких новых жителей позволила бы им и их семьям дать тот самый желанный стимул для рынка труда Дальнего Востока — увеличился бы спрос на товары и услуги. В Калифорнии источником чуда были недра. В Приморье и других регионах Восточной Сибири им может быть только государство. Создание постоянной научно-образовательной системы Спутника с хорошими условиями труда и оплатой, конечно, стоит дополнить и системой здравоохранения высокого качества. Опять же, люди, которые будут заняты в этих областях, создадут спрос на жилье, товары и услуги самого разного вида. Благодаря этому возникнет тот самый мультипликативный эффект, который экономисты либеральной школы призывают ожидать только от частных капиталовложений. Однако в реальности инвесторы сами ждут благоприятных сигналов и появления атмосферы уверенности в перспективе. От затруднений к успеху в новых реалиях

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Еще одна мера по повышению численности населения Дальнего Востока и заселению нового мегаполиса — льготы для всех занятых на строительных работах, включая иностранных трудовых мигрантов. Крупные строительные проекты воплощаются в этой части России не первый год, а предстоят еще большие стройки: старые аэропорты реконструируются и дополняются новыми, развивается портовая сфера, будут строиться новые дороги и железнодорожные ветки. Если занятые здесь люди получат возможность поселить свои семьи в Спутнике или других городах Дальнего Востока, если они на этом основании смогут рассчитывать на российское гражданство (включая культурные требования), то последует рост населения. При реализации таких аспектов возможно превратить Дальний Восток в русскую Калифорнию. Не стоит забывать, что рост населения — это увеличение спроса на товары и услуги, запускающий процесс создания новых рабочих мест; а все вместе это должно породить повышение спроса на недвижимость, что означает обретение одного из важнейших стимулов для экономического роста и развития. Заявлено, что для будущего расселения 300 тыс. жителей в Спутнике на 925 га построят 2,8 млн кв. м жилья. Если при этом государственная поддержка развития местного производства, особенно обрабатывающей промышленности, будет сильна, то желаемого эффекта добиться получится. Он может быть выражен и в притоке иностранных капиталов — например, если российский внутренний рынок не будет абсолютно доступным для всех товаров, то компании пойду на создание дублирующих производств. Но они будут дополняющими и современными, а также предназначенными для российской экономики. Стоит принять во внимание, что самый мрачный период в мировой торговле последних десятилетий миновал. Глобальный экономический кризис со всеми волнами и паузами продолжался почти 12 лет — 2008–2020, — и мировая экономика так сильно пострадала, что не выходит, а буквально выползает из эпохи хаоса. Примерно так она выползала и из большого кризиса 1973–1982 годов. Однако сколь бы робким ни был процесс оживления и роста, главные проблемы кризиса решены, и в России это особенно видно: государство вернулось в экономику, оно берет на себя управление главными процессами. Предстоящие дела и результаты На Восточном форуме было сделано немало ярких заявлений: к 2026 году намечена полная газификация 35 регионов, размер материнского капитала с 2022 года составит 503 тыс. рублей на первого ребенка и 665 тыс. — на второго. Ожидается, что эти меры будут способствовать росту спроса на жилье, в частности и на Дальнем Востоке. Обсуждается также создание государственного застройщика, который, как можно надеяться, своей активностью спровоцирует частных застройщиков думать не о том, как забрать с рынка премию от роста спроса без увеличения объемов строительства, а в ответ на эту увеличившуюся потребность строить новое жилье. Здесь как раз дальневосточные 2% по ипотеке тоже играют роль.

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